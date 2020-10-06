"Цвет воды отличается, местами пена". Учёные обнаружили "странности" в реке на Камчатке

Специалисты обнаружили "странности" в реке Налычева, которая впадает в Авачинский залив на Камчатке, где произошло загрязнение. Об этом сообщил врио руководителя Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Варкентин.
— На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения жёлто-коричневого, зелёного цвета, плотные, по берегам местами пена, — цитирует его слова РИА "Новости".
Виноват человек или природа? Эксперт разбирает версии загрязнения воды и массовой гибели животных на КамчаткеВласти региона называют среди причин произошедшего деятельность человека, природные явления или сейсмическую активность. А вот что говорит собеседница Лайфа.
Варкентин отметил, что учёные взяли пробы воды и грунта в реке, они будут направлены в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке для независимой экспертизы, результаты которой передадут в Следственный комитет.
Экологическая катастрофа на Камчатке. ОнлайнТысячи морских обитателей погибли в результате загрязнения Авачинского залива. Жертвами отходов человеческой деятельности стали рыбы, нерпы, моллюски и другие животные, а местные сёрферы заявили о появлении недомогания после купания. Лайф следит за ситуацией в режиме онлайн.
После дополнительных исследований станет ясно, была ли это техногенная катастрофа или природное явление. Пока делать выводы преждевременно, результаты нуждаются в тщательной проверке, заключил специалист.
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Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных: рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.
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