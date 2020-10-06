"Цвет воды отличается, местами пена". Учёные обнаружили "странности" в реке на Камчатке

Специалисты обнаружили "странности" в реке Налычева, которая впадает в Авачинский залив на Камчатке, где произошло загрязнение. Об этом сообщил врио руководителя Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Варкентин.

— На реке Налычева, в правом притоке к реке Налычева, визуально… есть некие странности. Цвет воды отличается от нормального, на дне такие отложения жёлто-коричневого, зелёного цвета, плотные, по берегам местами пена, — цитирует его слова РИА "Новости".

Варкентин отметил, что учёные взяли пробы воды и грунта в реке, они будут направлены в Тихоокеанский филиал ВНИРО во Владивостоке для независимой экспертизы, результаты которой передадут в Следственный комитет.

После дополнительных исследований станет ясно, была ли это техногенная катастрофа или природное явление. Пока делать выводы преждевременно, результаты нуждаются в тщательной проверке, заключил специалист.