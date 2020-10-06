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Независимые специалисты взяли пробы с камчатских химических полигонов

В связи с нарушениями на них прокуратура в скором времени проведёт проверку.

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Фото © ТАСС / Анна Стрельченко

Независимые специалисты собрали пробы земли с Радыгинского и Козельского полигонов химических отходов на Камчатке, которые могли стать причиной загрязнения воды в Авачинском заливе. Об этом рассказал руководитель российской экологической политической партии "Зелёная альтернатива" Руслан Хвостов.

Под контролем соответствующих служб нам позволили увидеть отбор проб. С результатами мы ознакомимся в ближайшее время. Хорошо, что многие службы контролируют друг друга, и тем не менее правительство края даёт свободный доступ независимым экспертам. Это большой плюс к открытости власти, — приводит его слова пресс-служба Правительства Камчатского края.

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Само вещество специалисты пока не смогли "ухватить".

Он подчеркнул, что оба полигона находятся в ненадлежащем состоянии, что зафиксировали и местные надзорные органы, которые в ближайшее время по этому факту проведут проверку. Хвостов также добавил, что вскоре будет взята проба грунта возле ТЭЦ-2 Петропавловска-Камчатского, которая будет изучена на предмет возможного загрязнения воды.

Напомним, первыми заподозрили неладное сёрферы, отдыхавшие на пляже Авачинского залива. Сперва их смутил зеленоватый оттенок воды, а потом многим из них потребовалась помощь медиков, которые диагностировали у них ожоги роговицы. Позже на побережье выбросило множество морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии загрязнения у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическую активность.

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