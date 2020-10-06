Глава Камчатки назвал вероятный источник загрязнения океана

Источник загрязнения воды у берегов полуострова Камчатка мог быть на Козельском полигоне ядохимикатов. Об этом заявил губернатор края Владимир Солодов в ходе выездного совещания на Халактырском пляже.
По словам главы региона, пока специалисты могут лишь предполагать, какое конкретно вещество привело к гибели тысяч обитателей морских глубин.
— Мы сейчас обсуждали, как нам всё-таки установить это вещество, потому что пока есть только следы воздействия. Самого вещества нигде мы пока ухватить не можем, — пояснил Солодов.
"В природе такого не бывает". Учёный объяснил появление пенных пятен у берегов КамчаткиПо мнению специалиста, они связаны с гибелью морских обитателей на Халактырском пляже.
Губернатор указал, что над установлением источника загрязнения воды в Тихом океане работают специалисты всех региональных и федеральных структур, в частности, эксперты по сейсмике, водным объектам, географии.
— Самый очевидный ответ, где может быть источник загрязнения, — это Козельский полигон ядохимикатов. Прямо сейчас там находится группа специалистов, снимает все пробы, анализирует целостность конструкций, проводит замеры, — отметил он.
Солодов также поручил организовать проверку двух хозяйствующих субъектов, деятельность которых могла потенциально отразиться на состоянии воды в океане — Камчатского водоканала и "Камчатскэнерго".
Ранее специалисты обнаружили "странности" в реке Налычеве, которая впадает в Авачинский залив на Камчатке, где произошло загрязнение. Пробы из водной артерии были направлены на независимую экспертизу.
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