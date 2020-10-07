Ветеринар исключила разлив нефти из списка возможных причин гибели животных на Камчатке

Концентрация нефтепродуктов в Авачинской бухте, превышающая предельно допустимую норму в несколько раз, не смогла бы привести к гибели тысяч обитателей морского дна. Об этом заявила специалист по морским млекопитающим, врач-ветеринар Ирина Суворова.
— Мы имеем результаты анализов по нефтепродуктам. Превышение в четыре раза — это точно не нефть. Если бы у нас был разлив нефти, то ПДК была бы гораздо выше, — рассказала Суворова в беседе с журналисткой Ириной Шихман в ютуб-шоу "А поговорить?".
При этом ветеринар отметила, что большинство погибших животных — донные обитатели. Суворова привела в пример две крупные катастрофы, связанные с разливом нефтепродуктов — на Аляске и в Мексике, когда в первую очередь жертвами ЧП становились птицы, тюлени, косатки и морские выдры. В случае же с Камчаткой погибло всего несколько млекопитающих, что говорит о том, что токсин, ставший причиной трагедии, находился на дне и по консистенции был далёк от нефти.
На берег ещё одного региона выбросило мёртвых осьминогов. Это связывают с ЧП на Камчатке — видеоЭкстренные службы уже сделали забор воды у побережья.
— Либо то вещество, которое является токсическим агентом, быстро опустилось на дно, либо вообще утечка токсического вещества шла по дну, — отметила Суворова, добавив, что в этом случае не стоит сбрасывать со счетов версию с сейсмической активностью в регионе, которая, вероятно, могла поспособствовать попаданию неизвестного токсина в воду.
Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинской бухты появилась 2 октября. Учёные подсчитали, что погибло примерно 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Преимущественно это крабы, осьминоги, мидии и морские звёзды. Глава Камчатского края считает, что причиной трагедии может быть полигон ядохимикатов, расположенный неподалёку. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную.
Комментариев: 0