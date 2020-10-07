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На берег ещё одного региона выбросило мёртвых осьминогов. Это связывают с ЧП на Камчатке — видео

Экстренные службы уже сделали забор воды у побережья.

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Видео © Соцсети

Жители острова Парамушир в Сахалинской области обнаружили на побережье мёртвых осьминогов. Находку связывают с недавней трагедией на Камчатке, однако остров находится в 300 километрах от Авачинской бухты.

Тушки морских обитателей нашли в местечке под названием Чёрные Озёра, что примерно в 15 километрах от ближайшего населённого пункта — Северо-Курильска. По словам очевидцев, мёртвых осьминогов там очень много и они больших размеров. Местные жители предполагают, что на Курилы с Камчатки их принесло течением. Как сообщает АСТВ, в ГО и ЧС Северо-Курильска знают об инциденте и уже взяли пробы воды у берегов.

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Сначала спортсмены всё списывали на планктон и цветение водорослей.

Совместно с территориальным управлением МЧС России и специалистами Роспотребнадзора мы проводим ежесуточные обследования побережья, находящегося в зоне водопользования населения в районе Северо-Курильска, — пояснили там.

Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинской бухты появилась 2 октября. Учёные подсчитали, что погибло примерно 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Глава Камчатского края считает, что причиной трагедии может быть полигон ядохимикатов, расположенный неподалёку. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную.

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