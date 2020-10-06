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"Мы с таким никогда не сталкивались". Глава Камчатки пригласил зарубежных учёных для решения экопроблем

Отмечается, что из-за происшествия создаётся специальный "Научный штаб".

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Фото © ТАСС / Стрельченко Анна

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов пригласил учёных из других стран присоединиться к решению экологических проблем в регионе. Об этом он рассказал в интервью газете "Известия".

Я обращаюсь к зарубежным учёным, если есть готовность, чтобы тоже подключились. Все спрашивают — почему так долго, почему до сих пор нет результатов, что произошло. Но мы с таким никогда не сталкивались, поэтому на уровне региона ответить не можем. Мы благодарны учёным, которые откликнулись, но дальше это вопрос исследовательских организаций, — отметил глава Камчатки.

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Профессор заявил, что подобное уже случалось в регионе, однако почему-то об этом никто сегодня не вспомнил.

Кроме того, Солодов добавил, что сейчас решающая роль в решении экологической проблемы принадлежит именно научным кадрам. По словам губернатора, необходимо создать широкую коалицию специалистов, которые смогут разные версии опробовать и систематизировать исследования. Солодов поведал, что принял решение о создании "Научного штаба" и попросил этим заниматься Институт вулканологии и сейсмологии РАН.

К нам прибыло восемь экспертов из Дальневосточного Федерального Университета. Мы работаем с Владивостоком по спектральному анализу, институтами РАН, Москвой в части Роспотребнадзора и их профильных институтов, — уточнил глава края.

Добавим, что Владимир Солодов вновь высказал мнение о возможных причинах катастрофы. Губернатор пояснил, что сейчас рассматриваются три версии: утечка токсичных веществ, вторая возможная причина связана с токсинами биологического происхождения, а третья — с сейсмической и вулканической активностью.

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Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинского залива появилась 2 октября. Погибло 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Одновременно с этим на плохое самочувствие пожаловались сёрферы, отдыхавшие на пляже бухты. Они получили химические ожоги глаз. Специалисты надзорных органов взяли пробы воды в районе инцидента, а также пробы грунта у различных объектов, которые могли бы стать потенциальным источником загрязнения. Одним из таких объектов стал полигон ядохимикатов. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную.

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