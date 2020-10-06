Ихтиолог обвинил микроводоросли в гибели морских обитателей на Камчатке

Массовая гибель морских обитателей на Камчатке может быть вызвана развитием микроводорослей, считает профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства, ихтиолог Юрий Симаков. При этом он полностью отмёл возможность подобного при шторме или землетрясении.

— Причиной гибели является, скорее всего, массовое развитие диатомовых водорослей, которые выделяют домоевую кислоту. Домоевая кислота — сильный токсикант, она и убивает, — поделился эксперт в беседе с Лайфом.

Он отметил, что гибель обитателей океана произошла в воде, после чего их выбросило на берег, поэтому необходимо исследовать микроводоросли, которые выбросили токсины. К тому же, по словам Симакова, домоевая кислота поражает в том числе и людей, иногда приводя к летальному исходу.

Ихтиолог напомнил, что такое явление известно как "красный прилив" и подобное уже случалось в Авачинской бухте три года назад, однако сегодня об этом почему-то никто не вспоминает. Эксперт отметил, что ещё предстоит исследовать, в каком именно месте произошёл массовый выброс токсинов — в реке или в море. Он порекомендовал проверить, не забиты ли жабры жителей океана этими водорослями.

Симаков подчеркнул, что во множестве водоёмов, где содержание нефти превышено в пять и 10 раз, у животных нет такой реакции на нефтепродукт.