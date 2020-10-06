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Ихтиолог обвинил микроводоросли в гибели морских обитателей на Камчатке

Профессор заявил, что подобное уже случалось в регионе, однако почему-то об этом никто сегодня не вспомнил.

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Фото © ТАСС / Анна Стрельченко

Массовая гибель морских обитателей на Камчатке может быть вызвана развитием микроводорослей, считает профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства, ихтиолог Юрий Симаков. При этом он полностью отмёл возможность подобного при шторме или землетрясении.

Причиной гибели является, скорее всего, массовое развитие диатомовых водорослей, которые выделяют домоевую кислоту. Домоевая кислота — сильный токсикант, она и убивает, — поделился эксперт в беседе с Лайфом.

Он отметил, что гибель обитателей океана произошла в воде, после чего их выбросило на берег, поэтому необходимо исследовать микроводоросли, которые выбросили токсины. К тому же, по словам Симакова, домоевая кислота поражает в том числе и людей, иногда приводя к летальному исходу.

Ихтиолог напомнил, что такое явление известно как "красный прилив" и подобное уже случалось в Авачинской бухте три года назад, однако сегодня об этом почему-то никто не вспоминает. Эксперт отметил, что ещё предстоит исследовать, в каком именно месте произошёл массовый выброс токсинов — в реке или в море. Он порекомендовал проверить, не забиты ли жабры жителей океана этими водорослями.

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По мнению специалиста, они связаны с гибелью морских обитателей на Халактырском пляже.

Симаков подчеркнул, что во множестве водоёмов, где содержание нефти превышено в пять и 10 раз, у животных нет такой реакции на нефтепродукт.

Напомним, в результате загрязнения Авачинского залива погибло множество морских животных — рыбы, нерпы, моллюски. На здоровье жаловались и сёрферы, отдыхавшие на побережье. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал три версии инцидента у берегов полуострова: техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.

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