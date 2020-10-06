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Экологическая катастрофа в Тихом океане не уменьшила спрос на камчатскую рыбу

Негативной реакции со стороны покупателей зафиксировано не было.

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Фото © Pixabay

Экологическая катастрофа в Авачинской бухте не повлияла на спрос на рыбу с Камчатки. Сейчас на прилавках Дальнего Востока и Москвы реализуется продукция, добытая раньше августа – сентября 2020 года, рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров Герман Зверев.

Специалист добавил, что со стороны покупателей негативной реакции не наблюдалось. Несмотря на это, представители рыбной отрасли ждут оперативных действий со стороны федеральных властей.

Рыбопромышленники Камчатки ждут объективных и достоверных результатов анализа проб грунта и воды, чтобы понять, каких последствий стоит ожидать, — отметил Зверев.

Он уточнил, что пострадавший участок морской акватории является составной частью Петропавловско-Командорской подзоны. Там добывают камбалу, минтай и навагу.

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Само вещество специалисты пока не смогли "ухватить".

Напомним, несколько дней назад на побережье Авачинской бухты выбросило тысячи морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Все они были мертвы. В то же время на недомогание пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Врачи диагностировали у них ожоги роговицы. Осуществившие погружение в районе загрязнения учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. При этом они считают, что масштабы трагедии будут только увеличиваться. Всё самое главное по экологической катастрофе на Камчатке — в онлайне Лайфа.

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