Глава Камчатки назвал две возможные причины загрязнения Авачинской бухты

Камчатские специалисты отрабатывают две наиболее вероятные версии экологической катастрофы в Авачинской бухте — техногенные токсины и токсины от цветения микроводорослей. Об этом сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.
— Ссылаясь на предыдущий опыт, учёные говорят, что в восьмидесятые годы были факты массовой гибели морских животных именно от водорослей. Это не водоросли в прямом смысле слова. Это микрочастички фитопланктона, — рассказал Солодов, добавив, что скептически относится к этой версии.
Независимые специалисты взяли пробы с камчатских химических полигоновВ связи с нарушениями на них прокуратура в скором времени проведёт проверку.
Он добавил, что вторым вероятным источником загрязнения бухты может быть Козельский полигон химических отходов, за который, по словам губернатора, никто не отвечает. Среди недочётов на сооружении он отметил отсутствие в некоторых местах забора и нарушение целостности геомембраны. Солодов отметил, что контроль за полигоном будет усилен.
Напомним, несколько дней назад на побережье Авачинской бухты выбросило тысячи морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Все они были мертвы. В то же время на недомогание пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Врачи диагностировали у них ожоги роговицы. Осуществившие погружение в районе загрязнения учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. При этом они считают, что масштабы трагедии будут только увеличиваться. Всё самое главное по экологической катастрофе на Камчатке — в онлайне Лайфа.
Комментариев: 0