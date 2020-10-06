Глава Камчатки назвал две возможные причины загрязнения Авачинской бухты

Камчатские специалисты отрабатывают две наиболее вероятные версии экологической катастрофы в Авачинской бухте — техногенные токсины и токсины от цветения микроводорослей. Об этом сообщил глава Камчатского края Владимир Солодов.

— Ссылаясь на предыдущий опыт, учёные говорят, что в восьмидесятые годы были факты массовой гибели морских животных именно от водорослей. Это не водоросли в прямом смысле слова. Это микрочастички фитопланктона, — рассказал Солодов, добавив, что скептически относится к этой версии.

Он добавил, что вторым вероятным источником загрязнения бухты может быть Козельский полигон химических отходов, за который, по словам губернатора, никто не отвечает. Среди недочётов на сооружении он отметил отсутствие в некоторых местах забора и нарушение целостности геомембраны. Солодов отметил, что контроль за полигоном будет усилен.