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Жители Камчатки продолжают жаловаться на плохое самочувствие на фоне экологической катастрофы

Они обеспокоены в том числе качеством рыбной продукции, выловленной из океана.

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Жители Камчатского края продолжают жаловаться на плохое самочувствие, в частности на першение в горле, кашель и покраснение глаз. За сутки в кол-центр по вопросам экологической обстановки на Тихом океане поступило 12 обращений, передаёт "Интерфакс".

Как пояснила замминистра природных ресурсов и экологии региона Анна Сушенцова, граждан беспокоит не только состояние собственного здоровья, но и качество отловленной в океане рыбной продукции. Она уточнила, что пройти обследование у офтальмолога можно в краевой больнице. Рыбу для проведения бесплатных анализов можно сдать в камчатскую межобластную ветеринарную лабораторию.

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Сам аквалангист пожаловался на ожоги слизистой после погружения.

Напомним, несколько дней назад на побережье Авачинской бухты выбросило тысячи морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Все они были мертвы. В то же время на недомогание пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Врачи диагностировали у них ожоги роговицы. Осуществившие погружение в районе загрязнения учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. При этом они считают, что масштабы трагедии будут только увеличиваться. Всё самое главное по экологической катастрофе на Камчатке — в онлайне Лайфа.

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