Всё мёртвое, одни камни и капуста. Тихий океан глазами камчатского дайвера — видео

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Дайвер Александр Коробок вчера и сегодня, 5 и 6 октября, несколько раз опускался на дно Тихого океана в бухте Спасения и Гротовой, а также нырял в устье реки Налычева и на одноимённом мысе, чтобы оценить последствия загрязнения. Об этом он рассказал Лайфу.

— Всё мёртвое. На мысе Налычево вода буро-коричневая с крупными фракциями органики в толще. Бухта Спасения — почти всё сдохло и выброшено. Одни камни и капуста. Гротовая всё, нет ежа. Всё сдохло, — поделился тревожными новостями дайвер.

Коробок рассказал, что при погружении ему обожгло слизистую. Он до последнего сомневался в произошедшем, но теперь увидел всё своими глазами.