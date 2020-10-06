Всё мёртвое, одни камни и капуста. Тихий океан глазами камчатского дайвера — видео

Видео © LIFE
Дайвер Александр Коробок вчера и сегодня, 5 и 6 октября, несколько раз опускался на дно Тихого океана в бухте Спасения и Гротовой, а также нырял в устье реки Налычева и на одноимённом мысе, чтобы оценить последствия загрязнения. Об этом он рассказал Лайфу.
— Всё мёртвое. На мысе Налычево вода буро-коричневая с крупными фракциями органики в толще. Бухта Спасения — почти всё сдохло и выброшено. Одни камни и капуста. Гротовая всё, нет ежа. Всё сдохло, — поделился тревожными новостями дайвер.
Коробок рассказал, что при погружении ему обожгло слизистую. Он до последнего сомневался в произошедшем, но теперь увидел всё своими глазами.
Глава Камчатки назвал две возможные причины загрязнения Авачинской бухтыВ прошлом камчатские учёные уже фиксировали факты массовой гибели морских обитателей.
Напомним, несколько дней назад на побережье Авачинской бухты выбросило тысячи морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Все они были мертвы. В то же время на недомогание пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Врачи диагностировали у них ожоги роговицы. Осуществившие погружение в районе загрязнения учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. При этом они считают, что масштабы трагедии будут только увеличиваться. Всё самое главное по экологической катастрофе на Камчатке — в онлайне Лайфа.
Комментариев: 0