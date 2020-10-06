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Всё мёртвое, одни камни и капуста. Тихий океан глазами камчатского дайвера — видео

Сам аквалангист пожаловался на ожоги слизистой после погружения.

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Видео © LIFE

Дайвер Александр Коробок вчера и сегодня, 5 и 6 октября, несколько раз опускался на дно Тихого океана в бухте Спасения и Гротовой, а также нырял в устье реки Налычева и на одноимённом мысе, чтобы оценить последствия загрязнения. Об этом он рассказал Лайфу.

Всё мёртвое. На мысе Налычево вода буро-коричневая с крупными фракциями органики в толще. Бухта Спасения — почти всё сдохло и выброшено. Одни камни и капуста. Гротовая всё, нет ежа. Всё сдохло, — поделился тревожными новостями дайвер.

Коробок рассказал, что при погружении ему обожгло слизистую. Он до последнего сомневался в произошедшем, но теперь увидел всё своими глазами.

Глава Камчатки назвал две возможные причины загрязнения Авачинской бухты

В прошлом камчатские учёные уже фиксировали факты массовой гибели морских обитателей.

Напомним, несколько дней назад на побережье Авачинской бухты выбросило тысячи морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Все они были мертвы. В то же время на недомогание пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Врачи диагностировали у них ожоги роговицы. Осуществившие погружение в районе загрязнения учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. При этом они считают, что масштабы трагедии будут только увеличиваться. Всё самое главное по экологической катастрофе на Камчатке — в онлайне Лайфа.

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