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Бастрыкин направил на Камчатку следователей для выяснения причин гибели животных

Криминалисты и судмедэксперты изучат отобранные пробы.

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Фото © ТАСС / Анна Стрельченко

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил на Камчатку ряд специалистов для исследования причин экологической катастрофы, повлёкшей массовую гибель морских обитателей в Авачинской бухте. Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями подразделений и региональных следственных органов.

Александр Бастрыкин принял решение о направлении в регион сотрудников Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России, а также специалистов Судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов изъятых проб, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

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Сам аквалангист пожаловался на ожоги слизистой после погружения.

Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинского залива появилась 2 октября. Погибло 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Одновременно с этим на плохое самочувствие пожаловались сёрферы, отдыхавшие на пляже бухты. Они получили химические ожоги глаз. Специалисты надзорных органов взяли пробы воды в районе инцидента, а также пробы грунта у различных объектов, которые могли бы стать потенциальным источником загрязнения. Одним из таких объектов стал полигон ядохимикатов. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную.

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