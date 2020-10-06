Бастрыкин направил на Камчатку следователей для выяснения причин гибели животных

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил на Камчатку ряд специалистов для исследования причин экологической катастрофы, повлёкшей массовую гибель морских обитателей в Авачинской бухте. Об этом он заявил в ходе совещания с руководителями подразделений и региональных следственных органов.
— Александр Бастрыкин принял решение о направлении в регион сотрудников Главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России, а также специалистов Судебно-экспертного центра для организации оперативного исследования анализов изъятых проб, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
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Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинского залива появилась 2 октября. Погибло 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Одновременно с этим на плохое самочувствие пожаловались сёрферы, отдыхавшие на пляже бухты. Они получили химические ожоги глаз. Специалисты надзорных органов взяли пробы воды в районе инцидента, а также пробы грунта у различных объектов, которые могли бы стать потенциальным источником загрязнения. Одним из таких объектов стал полигон ядохимикатов. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную.
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