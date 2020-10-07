"Сухость, плёнка, пелена перед глазами". Камчатские сёрферы боятся заходить в воду после загрязнения

Сёрферы, работающие на Халактырском пляже в Авачинской бухте, рассказали, что в результате загрязнения пострадало не менее 60 человек. У всех наблюдались проблемы со зрением, а в отдельных случаях — тошнота и сыпь на коже.
— Проблемы с глазами происходили систематически на протяжении трёх недель: сухость, плёнка, пелена перед глазами. В течение дня люди ходят с этими ощущениями, а утром после сна всё проходит. Сначала мы всё списывали на планктон, цветение водорослей, — рассказала Елена, работающая тренером по сёрфингу.
В беседе с РИА "Новости" она поделилась, что за собой после купания она наблюдала постоянную тошноту, кашель и потерю обоняния. Сейчас, по её словам, в воду никто не заходит — небезопасно. Уроки в лагере отменены, а соседние два лагеря вовсе закрылись и уехали. Её коллега Алексей признался, что тоже пострадал от неизвестного вещества.
"Мы с таким никогда не сталкивались". Глава Камчатки пригласил зарубежных учёных для решения экопроблемОтмечается, что из-за происшествия создаётся специальный "научный штаб".
— Сначала была лёгкая пелена, она проходила в течение дня. Залез в воду в начале октября, вышел из воды, вытянул руку и не вижу её, она вся мутная. <...> Прописали на два месяца мазь, постоянно капать капли. Сказали, что хорошо, что пострадал только верхний слой роговицы, глубже не сожгло, — рассказал Алексей.
Он добавил, что кроме проблем со зрением заметил также покраснения на коже после купания. Сейчас, по его словам, вода на пляже пожелтела. Желтизна сопровождается пеной того же цвета с резким запахом, а на берегу лежит множество погибших рыб.
Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинской бухты появилась 2 октября. Учёные подсчитали, что погибло примерно 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Кроме того, ухудшение здоровья ощутили сёрферы, отдыхавшие на пляже акватории. Они получили химические ожоги глаз. Специалисты надзорных органов взяли пробы воды в районе инцидента, а также пробы грунта возле потенциальных источников загрязнения. Губернатор Камчатки считает, что одним из таких объектов может быть полигон ядохимикатов. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную.
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