Озвучены результаты проверки воды на Халактырском пляже Камчатки

Экспертно-криминалистический центр МВД исследовал песок и воду с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на Камчатке. Ядовитых веществ специалисты не нашли, а вот ГСМ там есть, сообщает Генпрокуратура РФ.
Всё мёртвое, одни камни и капуста. Тихий океан глазами камчатского дайвера — видеоСам аквалангист пожаловался на ожоги слизистой после погружения.
— Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже, — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, результаты исследования воздуха гидрометеослужбой загрязнения не установили. В ГП заявляют, что такие отборы проб и образцов происходят регулярно.
Ихтиолог заподозрил смертельно опасные микроводоросли в гибели морских обитателей на КамчаткеПрофессор заявил, что подобное уже случалось в регионе, однако почему-то об этом никто сегодня не вспомнил.
Напомним, несколько дней назад на побережье Авачинской бухты выбросило тысячи морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Все они были мертвы. В то же время на недомогание пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Врачи диагностировали у них ожоги роговицы. После погружения в районе загрязнения учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные причины. Всё самое главное по теме — в онлайне Лайфа.
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