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Озвучены результаты проверки воды на Халактырском пляже Камчатки

Также на предмет загрязнения проверили песок и воздух.

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Экспертно-криминалистический центр МВД исследовал песок и воду с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на Камчатке. Ядовитых веществ специалисты не нашли, а вот ГСМ там есть, сообщает Генпрокуратура РФ.

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Сам аквалангист пожаловался на ожоги слизистой после погружения.

— Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже, — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, результаты исследования воздуха гидрометеослужбой загрязнения не установили. В ГП заявляют, что такие отборы проб и образцов происходят регулярно.

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Профессор заявил, что подобное уже случалось в регионе, однако почему-то об этом никто сегодня не вспомнил.

Напомним, несколько дней назад на побережье Авачинской бухты выбросило тысячи морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Все они были мертвы. В то же время на недомогание пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Врачи диагностировали у них ожоги роговицы. После погружения в районе загрязнения учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные причины. Всё самое главное по теме — в онлайне Лайфа.

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