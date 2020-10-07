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Сильный ветер помешал взять пробы из бухты на Камчатке, где покраснела вода

К месту направят судно, готовое к работе в шторм.

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Видео © Instagram / vv_solodov

Специалисты из-за сильного ветра не смогли взять пробы воды из бухты Саранная на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.

Было замечено с вертолёта несколько пятен, которые отличаются по цвету и нехарактерные красные полоски имеют. В то же время подсадка вертолёта в этом месте была невозможна из-за очень сильного ветра и высоких волн, — заявил губернатор.

По его словам, вертолёту удалось подсесть в бухте Опасная, где также виднеются полосы. Специалисты взяли пробы воды. Солодов отметил, что 9 октября на место отправится экспедиционное судно. Оно готово к работе в штормовых условиях и обезопасит дайверов, которые будут брать пробы.

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Следователи проверят все возможные источники загрязнения окружающей среды.

Напомним, информация о гибели тысяч обитателей Тихого океана в Авачинском заливе появилась 2 октября. Тела животных выбросило на берег акватории. Учёные подсчитали, что погибло примерно 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Глава Камчатского края считает, что причиной трагедии может быть полигон ядохимикатов, расположенный неподалёку. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную. Накануне председатель СК РФ направил следственную группу для установления причин экологической катастрофы. Главное по теме — в онлайне Лайфа.

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