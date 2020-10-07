Сильный ветер помешал взять пробы из бухты на Камчатке, где покраснела вода

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Специалисты из-за сильного ветра не смогли взять пробы воды из бухты Саранная на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.

— Было замечено с вертолёта несколько пятен, которые отличаются по цвету и нехарактерные красные полоски имеют. В то же время подсадка вертолёта в этом месте была невозможна из-за очень сильного ветра и высоких волн, — заявил губернатор.