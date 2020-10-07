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Полигон ядохимикатов на Камчатке показали с воздуха. Именно он может быть причиной экологической катастрофы

Глава региона рассказал, какие нарушения заметили на его территории.

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Козельский полигон ядохимикатов. Видео © Instagram / vv_solodov

Специалисты проверили Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке и не выявили нарушений при визуальном осмотре. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он также опубликовал видео облёта территории.

Сегодня был обследован Козельский полигон ядохимикатов, визуально никаких симбиозных нарушений нет, — рассказал глава региона.

Он отметил, что лишь в некоторых местах нашли повреждения геомембраны — укрепительного слоя сетки, а также обнаружили отсутствие проволочного ограждения по нескольким сегментам периметра. Кроме того, по словам Солодова, группа специалистов, в которую в том числе вошли представители природоохранной прокуратуры, взяла пробы воды из двух скважин на глубине 17 и 20 метров.

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Отмечается, что из-за происшествия создаётся специальный "научный штаб".

Губернатор Камчатки отметил, что будет добиваться, чтобы Козельский полигон был оформлен и рекультивирован.

Озвучены результаты проверки воды на Халактырском пляже Камчатки

Также на предмет загрязнения проверили песок и воздух.

Напомним, несколько дней назад на побережье Авачинского залива выбросило тысячи морских животных: рыб, нерп, моллюсков. Все они были мертвы. В то же время на недомогание пожаловались местные сёрферы, которые отдыхали на Халактырском пляже. Врачи диагностировали у них ожоги роговицы. После погружения в районе загрязнения учёные заявили, что 95% обитателей морского дна погибли. Сейчас эксперты выясняют причины экологической катастрофы, названы две возможные версии, в том числе загрязнение от полигонов. В связи с этим Козельский и Радыгинский полигоны сейчас обследуют. Всё самое главное по теме — в онлайне Лайфа.

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