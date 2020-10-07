Полигон ядохимикатов на Камчатке показали с воздуха. Именно он может быть причиной экологической катастрофы

Козельский полигон ядохимикатов. Видео © Instagram / vv_solodov

Специалисты проверили Козельский полигон ядохимикатов на Камчатке и не выявили нарушений при визуальном осмотре. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он также опубликовал видео облёта территории.

— Сегодня был обследован Козельский полигон ядохимикатов, визуально никаких симбиозных нарушений нет, — рассказал глава региона.

Он отметил, что лишь в некоторых местах нашли повреждения геомембраны — укрепительного слоя сетки, а также обнаружили отсутствие проволочного ограждения по нескольким сегментам периметра. Кроме того, по словам Солодова, группа специалистов, в которую в том числе вошли представители природоохранной прокуратуры, взяла пробы воды из двух скважин на глубине 17 и 20 метров.

Губернатор Камчатки отметил, что будет добиваться, чтобы Козельский полигон был оформлен и рекультивирован.