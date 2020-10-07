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СК возбудил уголовное дело из-за гибели морских животных на Камчатке

Следователи проверят все возможные источники загрязнения окружающей среды.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели тысяч морских обитателей на Камчатке в результате загрязнения Авачинского залива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент расследуется по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты, — говорится в публикации.

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Экстренные службы уже сделали забор воды у побережья.

Там не исключили, что источником загрязнения действительно могут быть полигоны ядохимикатов, расположенные неподалёку от Авачинского залива. В рамках расследования следователи проведут тщательную проверку каждого объекта, являющегося потенциальной угрозой экологии.

Напомним, информация о гибели тысяч обитателей Тихого океана в Авачинском заливе появилась 2 октября. Тела животных выбросило на берег акватории. Учёные подсчитали, что погибло примерно 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Глава Камчатского края считает, что причиной трагедии может быть полигон ядохимикатов, расположенный неподалёку. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную. Накануне председатель СК РФ направил следственную группу для установления причин экологической катастрофы. Главное по теме — в онлайне Лайфа.

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