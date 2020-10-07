СК возбудил уголовное дело из-за гибели морских животных на Камчатке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели тысяч морских обитателей на Камчатке в результате загрязнения Авачинского залива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент расследуется по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".

— Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты, — говорится в публикации.