Шаман рассказал, как исправить ситуацию на Камчатке. Поможет молоко

Шаман Сайгар Чёрный в беседе с Лайфом рассказал, как исправить ситуацию на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа. Он заявил, что налицо элементарная халатность людей. Духи ни при чём, подчеркнул Чёрный, ведь у сёрферов, тренировавшихся в Авачинской бухте, водой "выжигало глаза".
— Единственное, что можно сейчас сделать, это задобрить духов воды, чтобы они не сделали ещё хуже вообще всему человечеству, особенно тем, кто там обитает, в этом районе Камчатки. Нужно сделать подношения, совершить обряды определённые. Нужно делать подношения — молоко, белую пищу: варёное мясо на молочной бане, подношения шкур, — пояснил Чёрный.
Собеседник указал на необходимость обращения к богу Тендер, а также духу, ответственному за место проведения обряда. Шаман должен с помощью бубна войти в транс, пообщаться с духами и договориться, что они прекратят наказывать людей подобным образом.
— Тут могло быть следующее: люди перестали уважать природу в целом — они загрязняют природу, оставляют за собой мусор, выкидывают его в воду, вот это тоже могло послужить [причиной]. Но в таком бы виде это обратилось путём наводнений, цунами всяких, — уточнил он.
Сильный ветер помешал взять пробы из бухты на Камчатке, где покраснела водаК месту направят судно, готовое к работе в шторм.
Напомним, информация о гибели тысяч обитателей Тихого океана в Авачинском заливе появилась 2 октября. Тела животных выбросило на берег акватории. Учёные подсчитали, что погибло примерно 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Глава Камчатского края считает, что причиной трагедии может быть полигон ядохимикатов, расположенный неподалёку. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную. Накануне председатель СК РФ направил следственную группу для установления причин экологической катастрофы. Уже возбуждено уголовное дело. Главное по теме — в онлайне Лайфа.
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