Шаман рассказал, как исправить ситуацию на Камчатке. Поможет молоко

Шаман Сайгар Чёрный в беседе с Лайфом рассказал, как исправить ситуацию на Камчатке, где произошла экологическая катастрофа. Он заявил, что налицо элементарная халатность людей. Духи ни при чём, подчеркнул Чёрный, ведь у сёрферов, тренировавшихся в Авачинской бухте, водой "выжигало глаза".

— Единственное, что можно сейчас сделать, это задобрить духов воды, чтобы они не сделали ещё хуже вообще всему человечеству, особенно тем, кто там обитает, в этом районе Камчатки. Нужно сделать подношения, совершить обряды определённые. Нужно делать подношения — молоко, белую пищу: варёное мясо на молочной бане, подношения шкур, — пояснил Чёрный.

Собеседник указал на необходимость обращения к богу Тендер, а также духу, ответственному за место проведения обряда. Шаман должен с помощью бубна войти в транс, пообщаться с духами и договориться, что они прекратят наказывать людей подобным образом.