Врачи подтвердили ожоги глаз от загрязнённой воды на Камчатке у восьми дайверов

На Камчатке медиками было обследовано около 20 человек, обратившихся с жалобами на здоровье, у восьми из них подтвердился ожог роговицы глаз первой степени. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова.
Экологическая катастрофа на Камчатке. Что случилось в Тихом океане?В конце сентября сёрферы на Камчатке начали жаловаться на ожоги глаз и опубликовали фото и видео с мёртвыми морскими животными на пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского, в Авачинской бухте. Последние новости о катастрофе и основные версии её причин — в материале Лайфа.
— Это лёгкая степень, не требует госпитализации, специфического лечения, выписаны капли, профилактические осмотры проводятся, — цитирует главу региона агентство.
Солодов также уточнил, что ухудшения состояния у пострадавших не выявлено. Завтра на помощь местным специалистам прибудут токсикологи ФМБА из Петербурга, которые проведут более развёрнутый анализ состояния здоровья людей, а также исследуют пробы на месте ЧП.
Солодов: Опасных токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки не обнаруженоПри этом глава региона заметил, что есть отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, но они не могли привести к такой катастрофе.
В то же время через руководителя сёрф-школы, ученики которой обратились к врачам, администрация региона поддерживает постоянный контакт с пострадавшими. Некоторые из них прибыли из других регионов и передают данные о своём самочувствии и результатах обследований по телефону.
Ранее Лайф сообщал, что учёные ДВФУ нашли 40-километровое пятно на воде у берегов Камчатки.
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