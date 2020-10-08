Врачи подтвердили ожоги глаз от загрязнённой воды на Камчатке у восьми дайверов

Экологическая катастрофа на Камчатке. Что случилось в Тихом океане? В конце сентября сёрферы на Камчатке начали жаловаться на ожоги глаз и опубликовали фото и видео с мёртвыми морскими животными на пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского, в Авачинской бухте. Последние новости о катастрофе и основные версии её причин — в материале Лайфа.