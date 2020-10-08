Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Врачи подтвердили ожоги глаз от загрязнённой воды на Камчатке у восьми дайверов

Их всех отпустили на лабораторное лечение.

157

Фото © Pixabay

На Камчатке медиками было обследовано около 20 человек, обратившихся с жалобами на здоровье, у восьми из них подтвердился ожог роговицы глаз первой степени. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на губернатора региона Владимира Солодова.

Экологическая катастрофа на Камчатке. Что случилось в Тихом океане?

В конце сентября сёрферы на Камчатке начали жаловаться на ожоги глаз и опубликовали фото и видео с мёртвыми морскими животными на пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского, в Авачинской бухте. Последние новости о катастрофе и основные версии её причин — в материале Лайфа.

Это лёгкая степень, не требует госпитализации, специфического лечения, выписаны капли, профилактические осмотры проводятся,цитирует главу региона агентство.

Солодов также уточнил, что ухудшения состояния у пострадавших не выявлено. Завтра на помощь местным специалистам прибудут токсикологи ФМБА из Петербурга, которые проведут более развёрнутый анализ состояния здоровья людей, а также исследуют пробы на месте ЧП.

Солодов: Опасных токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки не обнаружено

При этом глава региона заметил, что есть отдельные превышения норм по нефтепродуктам и фенолам, но они не могли привести к такой катастрофе.

В то же время через руководителя сёрф-школы, ученики которой обратились к врачам, администрация региона поддерживает постоянный контакт с пострадавшими. Некоторые из них прибыли из других регионов и передают данные о своём самочувствии и результатах обследований по телефону.

Ранее Лайф сообщал, что учёные ДВФУ нашли 40-километровое пятно на воде у берегов Камчатки.

Выбор редакции

Учёные нашли 40-километровое пятно на воде у берегов Камчатки

сегодня в 04:35

Солодов: Опасных токсинов в воде и в воздухе у побережья Камчатки не обнаружено

сегодня в 02:21

Попова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в России

сегодня в 05:39

Офисный клерк возомнил себя героем сериала и разыграл коллег. Но только всё испортил

сегодня в 07:19

Парень перестал стричься 4 года назад в качестве эксперимента, и сейчас его шевелюре можно позавидовать

сегодня в 07:04

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.