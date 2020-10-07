Учёные опровергли версию об утечке ракетного топлива на Камчатке

По результатам исследования учёными Дальневосточного федерального университета, версия о возможном разливе ракетного топлива на Камчатке не нашла подтверждения, поскольку в пробах воды не был обнаружен гептил, один из главных его компонентов. Об этом сообщил проректор вуза Дмитрий Земцов.

— Во взятых ранее пробах он не обнаружен. Повторные пробы едут во Владивосток, — написал он в "Фейсбуке".

Также пока не подтверждена и версия об утечке нефтепродуктов или льяльных вод с проплывающих судов, поскольку нет характерного запаха и плёнки. Выброс ядохимикатов с Козельского полигона тоже не может считаться достоверным, поскольку спутниковые снимки, "где из реки что-то льётся", выглядят примерно одинаково в любом месте, где река впадает в море, и считать это подтверждением нет оснований.

Между тем в Петропавловск-Камчатский в срочном порядке вылетают ведущие специалисты-токсикологи Института токсикологии ФМБА России. Они совместно с представителями администрации края, СКР, Роспотребнадзора и Гринпис проведут отбор проб морской воды, водорослей, донных отложений, погибших морских животных, а также почвы с береговой линии для поиска источника загрязнения.