Экологическая катастрофа на Камчатке. Что случилось в Тихом океане?

О том, что Камчатка переживает экологическое бедствие, страна узнала во многом благодаря поклонникам водного спорта. Именно они рассказали в соцсетях о том, как почти ослепли после сёрфинга у Халактырского пляжа в 15 километрах от Петропавловска-Камчатского. По словам спортсменов, некоторым из них поставили диагноз: ожог роговицы. Одновременно с этим Сеть заполнилась фотографиями трупов осьминогов, морских млекопитающих и других животных, лежавших на берегу.

Причины экологической катастрофы в Тихом океане: главные версии

На сегодня достоверно известно только то, что воды Тихого океана у берегов Камчатки отравлены некими токсичными соединениями. Но что или кто именно отравил океан, пока не ясно. Следственный комитет уже завёл уголовное дело по факту сброса отравляющих веществ в прибрежные воды. Возможно, виной тому послужили танкеры, которые Лайф обнаружил у берегов Камчатки.

С другой стороны, рассматривается версия утечки ядов с военных полигонов, находящихся недалеко от берега. Через реку, протекающую рядом с этими полигонами, отрава могла попасть в океан, что и послужило в результате причиной массовой гибели животных и растений. Эту версию теоретически подтверждают спутниковые снимки, на которых заметно значительное изменение цвета воды на побережье у устья реки. Речь идёт, в частности, о Козельском полигоне пестицидов и ядохимикатов. Он расположен в 35 километрах от столицы региона. Там ещё с 1970-х годов хранятся отходы промышленности и сельского хозяйства, в том числе, например, средства от насекомых-вредителей, запрещённые сейчас во многих странах из-за их опасности для людей и животных. Есть также данные, что там захоронили около 20 тонн мышьяка.

Кроме того, в рамках расследования проверили Радыгинский военный полигон, где проводит учения Тихоокеанский флот. По информации из открытых источников, на его территории лежит бесхозное ракетное топливо. В краевом правительстве сообщили, что проверка этого полигона не выявила нарушений.

Теоретически причиной катастрофы могли послужить и природные явления. В частности, рассматривается версия извержения подводного вулкана, а также шторм, который мог спровоцировать активность неких водорослей, способных выделять большое количество яда при определённых условиях. Между тем в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН заявили, что вулканизм вряд ли был причиной катастрофы: в Авачинском заливе нет подводных вулканов, а землетрясений за последнее время не было.

Что происходит на Камчатке прямо сейчас?

Фото © ГУ МЧС России по Камчатскому краю

К выявлению причин катастрофы приступили в Минприроды. Кроме того, как мы уже говорили, Следственный комитет завёл уголовное дело сразу по двум статьям: "О нарушении правил обращения экологически опасных веществ" и "О загрязнении морской среды". По данным ведомства, проверяются все возможные источники загрязнения, в том числе полигон с ядохимикатами.

В региональном Минприроды уже заявили, что в воде вчетверо превышена предельно допустимая концентрация нефтепродуктов. "В одной из проб обнаружено превышение почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах — превышение в два раза по фенолам".

В настоящее время на пляже работает множество волонтёров, а видео с последствиями катастрофы появляются в Сети буквально каждый день. Съёмочная группа Лайфа также публиковала видео со дна Тихого океана, усеянного погибшими животными и водорослями.

К анализу последствий и причин трагедии подключились в МВД РФ. Их эксперты уже опубликовали данные о пробах воды в Авачинском заливе. Пока никаких сверхопасных ядов найдено не было, лишь следы ГСМ (горюче-смазочных материалов).