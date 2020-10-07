Ядохимикаты или ракетное топливо? Катастрофа на Камчатке: что говорят учёные и губернатор края

Глава региона считает расположенный неподалёку военный полигон безопасным, а учёные сомневаются, что речь идёт о нефтепродуктах.

Расположенный недалеко от загрязнённого Халактырского пляжа военный полигон не вызывает опасений, заявил Лайфу губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

На Радыгинском полигоне особо проверять даже нечего, мы просто перестраховываемся. Он не является объектом повышенной опасности. Информация из соцсетей идёт, поэтому мы уж на всякий случай его проверим Владимир Солодов Губернатор Камчатского края

Между тем бывший глава Росприроднадзора Олег Митволь уверен, что полигон очень опасен, потому что там много лет лежит ракетное топливо. По данным СМИ, когда-то в Радыгино стоял зенитно-ракетный полк, но в 1998 году его расформировали, а топливо для ракет попросту бросили как есть. По разной информации, речь идёт о двух или даже трёх сотнях тонн. Так это или нет, губернатор ответить не смог.

Я не уполномочен это говорить, это не в моей компетенции. Вот завтра будет проверка, оценят состояние и после этого участники проверки смогут из первых уст вам рассказать Владимир Солодов Губернатор Камчатского края

Местные жители меж тем опасаются, что в залив — то есть фактически в Тихий океан — попал гептил. Это крайне ядовитое топливо. Рек поблизости нет, но во время сильных ливней возникают, так сказать, временные реки, которые текут как раз к Халактырскому пляжу. Известно, что на Радыгинском полигоне тренируются моряки. В Восточном военном округе (ВВО) по Тихоокеанскому флоту ранее заверили Лайфу, что с самого июня в этих местах не было учений с использованием тяжёлой техники. В то же время в конце сентября и начале октября местные СМИ писали, что на полигоне Радыгино стартовали учения со стрельбами, в которых приняли участие четыре тысячи военных и 500 единиц техники.

Кроме того, не далее как 13 августа сообщалось, что жители северных районов Петропавловска-Камчатского услышали серию мощных взрывов. По опубликованным данным, на Радыгинском полигоне военные уничтожали старые боеприпасы.

Муть в океане у Петропавловска-Камчатского было видно ещё в начале сентября 2020 года. На брифинге губернатора Владимира Солодова в понедельник (5 октября) прозвучала дата 9 сентября. Глава региона подчеркнул, что первое обращение к властям по поводу инцидента последовало лишь 29-го. В соцсетях меж тем активно публикуют вот такой снимок. Ссылаются на Greenpeace.

Поскольку сообщается, что снимок сделан спутником Sentinel, интересно заглянуть на посвящённый его работе портал Sentinel-hub. Там можно увидеть Камчатку из космоса не только такой, какая она именно сегодня. Сайт хранит архивы изображений. И действительно, если присмотреться к снимку за девятое число, можно рассмотреть некие серо-белые разводы в том месте, где река Налычева впадает в Авачинский залив. Правда, не в таких ярких цветах, но тем не менее.

На снимках за несколько предыдущих дней мешают облака. На том, который датирован первым числом, разводы эти ещё не прослеживаются. На снимке за сегодня и вообще за все первые октябрьские дни опять ничего не видно из-за облачности. Владимир Солодов считает, что самый важный вывод из этого инцидента — необходимость наладить систему мониторинга окружающей среды.

Мы видим снимки, но мы не видим, где и когда они сделаны и сколько они повторяются. И нет возможности дать оценку, потому что всё это уже смыл океан. Вроде информация есть, но никакой научной оценке она не поддаётся. Для этого нам нужна принципиально новая система мониторинга Владимир Солодов Губернатор Камчатского края

Учёные пока высказываются очень осторожно — ждут результатов проб воды. И всё-таки они сходятся на том, что это совершенно не похоже на нефтяное загрязнение, о котором ранее было заявлено краевой администрацией. Напомним, указывалось превышение допустимой концентрации "почти в четыре раза по нефтепродуктам, в двух пробах — превышение в два раза по фенолам".

Те концентрации нефти и фенола, которые они опубликовали, — это просто разговор ни о чём. Если погибли животные, то ПДК должна быть превышена в десять и более раз Темир Бритаев Заведующий лабораторией морфологии и экологии морских беспозвоночных Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН

Такой масштаб загрязнения не может быть связан с нефтепродуктами: заявленные концентрации слишком малы, таких масштабов не было бы Сергей Горячкин Заведующий отделом географии и эволюции почв Института географии РАН

У местных жителей на этот счёт есть некоторые соображения, и они возникли сразу после того, как люди начали жаловаться на проблемы с глазами и першение в горле. В списке главных подозреваемых по этому делу — расположенные неподалёку полигоны. Это упомянутый выше Радыгинский и ещё один — Козельский полигон ядохимикатов. Он находится в 38 километрах от Петропавловска-Камчатского у левого берега реки Мутнушки. Кстати, это приток реки Налычева, её отделяет от этого захоронения восемь с небольшим километров. В этом месте на площади в почти три гектара лежат 108 тонн отходов сельхоз- и промышленных предприятий. Известно, что эту свалку там устроило в конце 1970-х годов предприятие под названием "Камчатсельхознаб". Причём устроило стихийно: без заранее подготовленного проекта, без соблюдения каких-либо инструкций.

На самом деле я сам, когда разбирался, очень сильно удивился, что он ни к одному ведомству не относится и никто толком за него не отвечает. Мы с этой ситуацией будем разбираться, в любом случае в ней нужно наводить порядок Владимир Солодов Губернатор Камчатского края

Краевое Минприроды в 2015 году отчиталось об обследовании этого места. По данным ведомства, его с начала 2000-х мониторят "Камчатгеология", ООО "Недра" и ООО "Аква". В 2002 году выявили загрязнение почв, а также поверхностных и подземных вод хлорорганическими пестицидами типа ДДТ, это средство от насекомых-вредителей. Его во многих странах запретили из-за того, что оно не выводится или очень плохо выводится из организма, то есть может накапливаться в теле человека или животного. По словам специалиста местной станции защиты растений, помимо всего прочего, на полигоне имеется примерно 20 тонн мышьяка.

К 2010 году на полигоне построили защитное сооружение и водоотводный канал, окружающий его по периметру. Дополнительно возвели столбы ограждения, чтобы люди туда не ходили. Спустя восемь лет, в 2018 году, специалисты наведались туда и обнаружили, что практически все столбы ограждения растащили.

Согласно документу, тогда при проверке превышений концентрации пестицидов в подземных и поверхностных водах не выявили. В то же время отмечается, что были превышения по железу, свинцу и марганцу.

Как рассказал губернатор Владимир Солодов, за состоянием полигона сейчас следят специалисты регионального Минприроды и Роспотребнадзора. В последний раз, по его словам, они проверяли его несколько месяцев назад.

Я даты точно вам не скажу по памяти. По результатам — всё в порядке. А завтра будет внеплановая проверка, чтобы удостовериться, что это не взаимосвязанные процессы Владимир Солодов Губернатор Камчатского края

Губернатор добавил, что в завтрашней проверке будут участвовать в том числе МЧС, природоохранная прокуратура и Следственный комитет.

В обсуждениях возможных причин экологического бедствия иногда фигурирует ещё одно название — Вилючинск. Это закрытый город в 25 километрах от столицы региона. Там расположена база военных атомных подводных лодок. В 2015 году в тех местах не совсем удачно выгружали для утилизации корпус баллистической ракеты — разлился топливный окислитель. Но губернатор региона уверен, что Вилючинск непричастен к тому, что произошло на пляже.

Это достаточно далеко от Халактырского пляжа, географически Халактырский пляж — это открытая часть акватории, а это Вилючинская бухта, причём противоположная сторона. Там, на Тихоокеанском флоте, есть своя система контрольных мероприятий, своя военная прокуратура, где все пробы берутся и всё контролируется. Мы в части, касающейся территорий, за которые отвечают федеральные органы исполнительной власти и гражданского профиля, проверяем на весь спектр возможных вредных веществ, в том числе и на радиоактивные вещества. Никаких превышений нет Владимир Солодов Губернатор Камчатского края

Глава региона также заявил, что план действий по устранению загрязнения у администрации пока не разработан по одной простой причине: по его словам, уже не видно самого загрязнения.

По очистке сейчас сложно какие-то конкретные меры принять, потому что нет каких-то локальных пятен, нет загрязнения самого берега, мы нигде это не фиксируем. А как только мы выясним причину, что за вещества, которые привели к гибели микробионта, какого происхождения, тогда можно будет делать выводы Владимир Солодов Губернатор Камчатского края

Глава региона также прокомментировал версию о том, что берег экстренно очистили от мёртвых животных после того, как ситуация на Камчатке "загремела" на всю страну.

Это просто непонимание, потому что масштаб совершенно огромный, если бы люди так могли чистить эффективно, мы бы жили в гораздо лучших городах Владимир Солодов Губернатор Камчатского края

Губернатор заверил, что берег очистился естественным образом: трупы морских обитателей просто смыло.

Там большой уровень приливов-отливов, ветер, океанская волна Владимир Солодов Губернатор Камчатского края

Природа действительно способна к самоочищению, но в данном случае нескольких дней ей точно не хватит, убеждены учёные.

Если загрязнена только вода, это проще. Но, если вредные вещества попали в донные отложения, это очень плохо Сергей Горячкин Заведующий отделом географии и эволюции почв Института географии РАН

Некоторые вещества — диоксины, например — могут накапливаться в осадках и будут оставаться токсичными достаточно длительное время. Если это летучие и растворимые вещества, то, скорее всего, пятно довольно быстро размоется и пойдёт восстановление естественного сообщества. Мидиям и морским звёздам достаточно года два, осьминоги подольше, а двустворчатые моллюски зарывающиеся достаточно медленно растут Темир Бритаев Заведующий лабораторией морфологии и экологии морских беспозвоночных Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН