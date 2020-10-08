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На Курилах опровергли информацию о массовом выбросе животных на берег

По их словам, специалисты обнаружили лишь выброшенную во время шторма морскую капусту и несколько кальмаров.

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Фото © ТАСС / МЧС России

Власти Северо-Курильского городского округа на острове Парамушир в Сахалинской области опровергли информацию о массовом выбросе морских животных на побережье. Об этом рассказал вице-мэр района Александр Овсянников, передаёт ТАСС.

Не знаю, с чего такой ажиотаж в СМИ. У нас штормом на берег как-то кашалота выбросило и никого это не заинтересовало. А тут несколько кальмаров в выброшенной капусте нашли, но это обычный штормовой выброс, — отметил он.

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На поиски источников загрязнения направлены ведущие токсикологи ФМБА.

Кроме того, Овсянников добавил, что специалисты МЧС обследовали берег и нашли только выброшенную морскую капусту и несколько кальмаров, которые находились там уже давно.

Он отметил, что место загрязнения на Камчатке находится слишком далеко от Курил, поэтому угроз для островов нет.

Ранее сообщалось, что местные жители острова Парамушир обнаружили на побережье мёртвых осьминогов. Находку люди связывают с недавней экологической катастрофой в Камчатском крае, однако остров находится в 300 километрах от Авачинской бухты.

Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинской бухты появилась 2 октября. Учёные подсчитали, что погибло примерно 95% обитателей морского дна в районе загрязнения. Преимущественно это крабы, осьминоги, мидии и морские звёзды. Глава Камчатского края считает, что причиной трагедии может быть полигон ядохимикатов, расположенный неподалёку. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную.

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В таком случае первыми пострадали бы совершенно другие животные, считает специалист.

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