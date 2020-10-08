На Курилах опровергли информацию о массовом выбросе животных на берег

Власти Северо-Курильского городского округа на острове Парамушир в Сахалинской области опровергли информацию о массовом выбросе морских животных на побережье. Об этом рассказал вице-мэр района Александр Овсянников, передаёт ТАСС.

— Не знаю, с чего такой ажиотаж в СМИ. У нас штормом на берег как-то кашалота выбросило и никого это не заинтересовало. А тут несколько кальмаров в выброшенной капусте нашли, но это обычный штормовой выброс, — отметил он.

Кроме того, Овсянников добавил, что специалисты МЧС обследовали берег и нашли только выброшенную морскую капусту и несколько кальмаров, которые находились там уже давно.

Он отметил, что место загрязнения на Камчатке находится слишком далеко от Курил, поэтому угроз для островов нет.

Ранее сообщалось, что местные жители острова Парамушир обнаружили на побережье мёртвых осьминогов. Находку люди связывают с недавней экологической катастрофой в Камчатском крае, однако остров находится в 300 километрах от Авачинской бухты.