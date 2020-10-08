Учёные нашли 40-километровое пятно на воде у берегов Камчатки

Учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) после осмотра с воздуха обнаружили пятно загрязнения у берегов Камчатки, которое растянулось примерно на 40 километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Массовая гибель животных на Камчатке могла произойти из-за природных выбросовУточняется, что в качестве возможной причины экологической катастрофы рассматривается сочетание факторов.
— Ширина полосы загрязнения колеблется от 30 до 100 м от берега. Она имеет чёткие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении, — говорится в сообщении.
По версии учёных, при сохранении текущей скорости ветра и направления пятно сможет продолжить смещение на юг в сторону Курильской гряды. В ближайшее время к месту будет организована экспедиция, участники которой исследуют океан с привлечением водолазов и оборудования для сбора биоматериала.
Экологическая катастрофа на Камчатке. Что случилось в Тихом океане?В конце сентября сёрферы на Камчатке начали жаловаться на ожоги глаз и опубликовали фото и видео с мёртвыми морскими животными на пляже недалеко от Петропавловска-Камчатского, в Авачинской бухте. Последние новости о катастрофе и основные версии её причин — в материале Лайфа.
Напомним, информация о гибели тысяч морских животных на побережье Авачинской бухты появилась 2 октября. По данным учёных, погибло примерно 95% обитателей морского дна: крабов, осьминогов, мидий и морских звёзд. Глава Камчатского края считает, что причиной трагедии может быть полигон ядохимикатов, расположенный неподалёку. Однако ряд экспертов высказали другую версию произошедшего — не техногенную.
Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что в воде у побережья полуострова и в воздухе не обнаружено опасных токсинов.
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