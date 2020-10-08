Концерты в российских барах могут запретить до конца года

По мере ослабления весенних мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во многих заведениях снова начали проводить живые концерты, что негативно влияет на текущую ситуацию с CoViD-19. В связи с этим предлагается запретить подобные мероприятия до конца года, передаёт RT.

— В небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции, — говорится в письме депутата Госдумы Евгения Фёдорова на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По его словам, с учётом нынешнего обострения ситуации с заболеваемостью для "минимизации рисков" было бы более целесообразно ограничить проведение подобных мероприятий до конца года во всех заведениях общепита.