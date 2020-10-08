СМИ выяснили, во сколько обошлось лечение Трампа от коронавируса. Столько есть далеко не у каждого

Три дня, которые президент США Дональд Трамп провёл в Военном медицинском центре Уолтера Рида в Вашингтоне, когда проходил лечение от коронавирусной инфекции, обошлись бы рядовому гражданину в сумму, превышающую сто тысяч долларов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты.
Россиян могут начать лечить от коронавируса как Трампа — специальным "коктейлем"Однако такой препарат сложен в производстве и требует больших затрат.
— Он прилетал и улетал на вертолёте, прошёл несколько тестов на коронавирус, [получил] кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами, доступное для небольшой части населения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что некоторые процедуры, которые провёл президент, не подпадают под действие стандартной медицинской страховки, что означает значительное подорожание подобных услуг.
У Трампа выявили антитела к CoViD-19Лечащий врач отметил, что у американского лидера уже более 24 часов нет симптомов болезни.
Напомним, 2 октября президент США Дональд Трамп сообщил о положительном тестировании на коронавирус у него и супруги Меланьи. Ему ввели инъекцию коктейля из антител к коронавирусу, и он пообещал впоследствии раздать жителям страны такой же совершенно бесплатно.
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