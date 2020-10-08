СМИ выяснили, во сколько обошлось лечение Трампа от коронавируса. Столько есть далеко не у каждого

Три дня, которые президент США Дональд Трамп провёл в Военном медицинском центре Уолтера Рида в Вашингтоне, когда проходил лечение от коронавирусной инфекции, обошлись бы рядовому гражданину в сумму, превышающую сто тысяч долларов. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты.

— Он прилетал и улетал на вертолёте, прошёл несколько тестов на коронавирус, [получил] кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами, доступное для небольшой части населения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые процедуры, которые провёл президент, не подпадают под действие стандартной медицинской страховки, что означает значительное подорожание подобных услуг.