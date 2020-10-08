Создателей российской вакцины от CoViD-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

По словам одного из инициаторов, в данном случае речь идёт о научном открытии, масштаб которого сложно переоценить.

Учёных из центра Гамалеи, которые разработали российскую вакцину от коронавируса, нужно выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году. Такое мнение выразили в Комитете Госдумы по охране здоровья.

Заместитель председателя комитета Леонид Огуль в беседе с РИА "Новости" отметил, что речь идёт о научном открытии, масштаб которого сложно переоценить, так как оно послужит на благо всего населения планеты.

По словам парламентария, CoViD-19 принёс пандемию такого масштаба, с каким люди сталкивались последний раз более ста лет назад, когда пережили "испанский грипп".

— Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллионов человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины. И, конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские учёные. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом, — подчеркнул Огуль.

В свою очередь, член думского комитета Борис Менделевич также поддержал идею того, что разработчики отечественной вакцины достойны выдвижения на премию.

— В данных условиях, на мой взгляд, вакцина от CoViD-19 — это действительно мировой прорыв. В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизнь и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны как минимум претендовать на Нобелевскую премию, — уточнил депутат.