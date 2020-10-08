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Создателей российской вакцины от CoViD-19 предложили выдвинуть на Нобелевскую премию

По словам одного из инициаторов, в данном случае речь идёт о научном открытии, масштаб которого сложно переоценить.

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Фото © ТАСС / EPA

Учёных из центра Гамалеи, которые разработали российскую вакцину от коронавируса, нужно выдвинуть на соискание Нобелевской премии в 2021 году. Такое мнение выразили в Комитете Госдумы по охране здоровья.

Заместитель председателя комитета Леонид Огуль в беседе с РИА "Новости" отметил, что речь идёт о научном открытии, масштаб которого сложно переоценить, так как оно послужит на благо всего населения планеты.

По словам парламентария, CoViD-19 принёс пандемию такого масштаба, с каким люди сталкивались последний раз более ста лет назад, когда пережили "испанский грипп".

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Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллионов человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины. И, конечно, я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские учёные. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом, — подчеркнул Огуль.

В свою очередь, член думского комитета Борис Менделевич также поддержал идею того, что разработчики отечественной вакцины достойны выдвижения на премию.

В данных условиях, на мой взгляд, вакцина от CoViD-19 — это действительно мировой прорыв. В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизнь и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны как минимум претендовать на Нобелевскую премию, — уточнил депутат.

Напомним, в России идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра имени Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, сейчас проходит третья фаза её клинических исследований. Ещё одну вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре. Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса производства центра имени Чумакова.

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