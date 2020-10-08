Россиянам посоветовали делать прививку от гриппа каждый год

Отмечается, что в группу риска входят, в частности, маленькие дети и пожилые люди.

В Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинация населения от гриппа проводится каждый год, так как штаммы вирусов постоянно мутируют. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, из-за этого обновляется и состав лекарства.

— Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с этим состав вакцин обновляется по мере необходимости, чтобы не отставать от изменения вирусов гриппа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что иммунный ответ организма человека на вакцинацию ослабевает с течением времени. В Роспотребнадзоре также напомнили, что в группы риска по заболеваемости гриппом входят маленькие дети, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями или имеющие иммунодефицитные состояния.

— Вирус гриппа распространяется очень быстро. Если большинство людей привито, у меньшинства, тех, кто не получил вакцину по тем или иным причинам, шансы заразиться минимальны. И именно для этого создаётся коллективный иммунитет. Вакцинированное население не даёт распространяться вирусу, — добавили в ведомстве.

До этого представители Роспотребнадзора рассказали, что в осенний период в России появится четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновлёнными.