В Минздраве рассказали о сложной ситуации с коронавирусом в России

В России сложилась непростая ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

— Ситуация сложная действительно, у нас есть рост. Сегодня мы видим очевидно увеличение числа случаев каждый день, в Москве особенно, — приводит его слова ТАСС.

Авдеев также выразил надежду на то, что накопленный опыт лечения пациентов с коронавирусом, наличие больничных коек и квалифицированных специалистов помогут справиться в случае роста числа обращений к медикам.