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В Минздраве рассказали о сложной ситуации с коронавирусом в России

При этом в ведомстве выразили уверенность, что медики смогут с ней справиться.

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Фото © Владимир Гердо / ТАСС

В России сложилась непростая ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

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Сотни людей растянулись в длинную колонну, игнорируя правила безопасности.

Ситуация сложная действительно, у нас есть рост. Сегодня мы видим очевидно увеличение числа случаев каждый день, в Москве особенно,приводит его слова ТАСС.

Авдеев также выразил надежду на то, что накопленный опыт лечения пациентов с коронавирусом, наличие больничных коек и квалифицированных специалистов помогут справиться в случае роста числа обращений к медикам.

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Положительный тест на наличие инфекции в организме он получил после командировки.

Ранее Лайф сообщал, что в Ростове приютили бездомную кошку с коронавирусом и теперь ищут 120 тысяч, чтобы её вылечить.

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