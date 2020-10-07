В Минздраве рассказали о сложной ситуации с коронавирусом в России

В России сложилась непростая ситуация с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразил завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
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— Ситуация сложная действительно, у нас есть рост. Сегодня мы видим очевидно увеличение числа случаев каждый день, в Москве особенно, — приводит его слова ТАСС.
Авдеев также выразил надежду на то, что накопленный опыт лечения пациентов с коронавирусом, наличие больничных коек и квалифицированных специалистов помогут справиться в случае роста числа обращений к медикам.
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