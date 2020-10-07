Трактовка указов мэрии. Компании в Москве просят сотрудников отключать геолокацию

В распоряжении Лайфа оказалось сообщение начальника отдела кадров одной из крупнейших компаний столицы. В нём девушка просит всех сотрудников, которых отправляют на удалённую работу, отключить геолокацию в своих телефонах.

Скриншот © LIFE

Подобные сообщения, по данным источников Лайфа, стали появляться с момента опубликования дополнительных ограничений, которые вводятся в столице по указу мэра с 9 октября во многих компаниях. Когда сотрудники HR-служб пытаются обратиться за разъяснениями, зачем так много данных о людях, то в ответ получают намёк на то, что таким образом за перемещением удалёнщиков по Москве будут следить, если заметят нарушение, то на компанию автоматически распространится штраф.

Приложение к указу мэра Москвы

Косвенно эту мысль подтвердил сегодня и сам Сергей Собянин, когда разъяснял положения в своём блоге.

"Указом мэра Москвы от 4 апреля 2020 г. № 40-УМ контроль соблюдения требований о переводе на удалённую работу возложен на Объединение административно-технических инспекций города Москвы. Сотрудники ОАТИ будут проводить выборочные проверки" Сергей Собянин Мэр Москвы

Многим действительно показались слишком исчерпывающими данные, которые должен предоставить работодатель о своём сотруднике городским властям. Не является ли это нарушением закона о персональных данных? По мнению адвоката Александра Трещева, подобные действия со стороны московских властей вызовут иски в суды.

Они (распоряжения. — Прим. ред.) не соответствуют ни конституции, ни другим нормативным актам, и поэтому многие из них были отменены. И сейчас я думаю, что, может быть, кто-то попытается написать в прокуратуру для того, чтобы возбудить уголовное дело против городских властей, которые опять хотят даром заполучить все персональные данные людей, трудящихся в этом прекрасном городе Александр Трещев Адвокат, юрист

Тем временем за предпоследние сутки в Москве зафиксировали рекордный с весны рост выявленных случаев заболевания коронавирусом — 4082. Сегодня эта цифра резко уменьшилась — до 3229. Власти во многом связывают такие цифры не только с новой волной пришедшей заразы, но и со значительным ростом количества проводимых тестов.