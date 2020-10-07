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Доктор Мясников рассказал о "двух типах" CoViD-19

Вирусную пневмонию могут вызвать "человеческие" коронавирусы, отметил специалист.

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Фото © Pixabay

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о нескольких разновидностях CoViD-19, которые он назвал "двумя разными болезнями".

На своей странице в "Телеграме" специалист отметил, что первый тип ковида можно сравнить с острым респираторным заболеванием. По словам медика, порядка 90 процентов инфицированных с симптомами переболеют именно этой разновидностью.

Ещё в доковидную эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности, — подчеркнул Мясников, добавив, что эти вирусы известны с 60-х годов и пришли в человеческую популяцию от летучих мышей.

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Положительный тест на наличие инфекции в организме он получил после командировки.

Кроме того, второй тип CoViD-19 — это вирусная пневмония, встречается она гораздо реже первой разновидности.

И тут прогноз зависит от степени поражения лёгких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению, — поведал врач.

Мясников также заметил, что вирусную пневмонию могут вызвать "человеческие" коронавирусы, смертность от которых среди пациентов пожилого возраста достигает десяти процентов.

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Однако такой препарат сложен в производстве и требует больших затрат.

Как утверждает врач, первый тип следует лечить амбулаторно, а второй — исходя из клинической картины.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сегодня в России есть случаи, когда коронавирус привозят в страну из-за рубежа, например с отдыха.

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