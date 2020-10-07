Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Чубайс заразился коронавирусом

Положительный тест на наличие инфекции в организме он получил после командировки.

167
Post cover

Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Анатолий Чубайс в посте в "Фейсбуке" сообщил, что заразился коронавирусом. Председатель правления "Роснано" уточнил, что у него наблюдаются кашель и небольшая температура.

Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется, — написал он.

Новости сегодня такие. После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и...

Опубликовано Anatoly Chubays Среда, 7 октября 2020 г.

Чубайс отметил, что другие сотрудники компании продолжают трудиться на удалёнке. По словам главы "Роснано", теперь он "лишний раз убедился" в правильности такого решения.

Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья, — резюмировал Чубайс.

Самые богатые люди в мире стали рекордно богатыми в пандемию коронавируса

Общее состояние всех миллиардеров в 2020 году увеличилось до $10,2 трлн.

Ранее коронавирусом переболела певица Лолита Милявская. Симптомов у исполнительницы не было, однако анализы показали у неё в крови большое количество антител.

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.