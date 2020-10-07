Чубайс заразился коронавирусом

Анатолий Чубайс в посте в "Фейсбуке" сообщил, что заразился коронавирусом. Председатель правления "Роснано" уточнил, что у него наблюдаются кашель и небольшая температура.
— Перешёл на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется, — написал он.
Новости сегодня такие. После командировки получил положительный тест на ковид. Есть небольшая температура и...Опубликовано Anatoly Chubays Среда, 7 октября 2020 г.
Чубайс отметил, что другие сотрудники компании продолжают трудиться на удалёнке. По словам главы "Роснано", теперь он "лишний раз убедился" в правильности такого решения.
— Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки. Всем здоровья, — резюмировал Чубайс.
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