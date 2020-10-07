Эндокринолог назвала продукты, от которых следует отказаться диабетикам II типа

Людям, страдающим сахарным диабетом II типа, следует исключить из рациона сладости и выпечку, поскольку они содержат в себе большое количество простых углеводов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Капитонова.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалист объяснила, что такие блюда резко повышают уровень сахара в крови, что требует быстрого выброса инсулина. Как раз с этим могут возникнуть проблемы у организма диабетика.

— Обычно этот быстрый ответ как раз и страдает у пациентов с диабетом II типа, — рассказала Капитонова.

Однако от сладостей и мучного врач предостерегла не только диабетиков. По её словам, эти продукты не рекомендуется употреблять никому.

Кроме того, людям, страдающим от диабета, стоит воздержаться от сочетаний продуктов, содержащих сложные углеводы. Исключать из рациона их не нужно, но в одном приёме пищи употреблять не рекомендуется, добавила Капитонова.