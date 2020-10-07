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Эндокринолог назвала продукты, от которых следует отказаться диабетикам II типа

Однако она призвала задуматься об этом и здоровых людей.

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Фото © Pixabay

Людям, страдающим сахарным диабетом II типа, следует исключить из рациона сладости и выпечку, поскольку они содержат в себе большое количество простых углеводов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Капитонова.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалист объяснила, что такие блюда резко повышают уровень сахара в крови, что требует быстрого выброса инсулина. Как раз с этим могут возникнуть проблемы у организма диабетика.

Обычно этот быстрый ответ как раз и страдает у пациентов с диабетом II типа, — рассказала Капитонова.

Однако от сладостей и мучного врач предостерегла не только диабетиков. По её словам, эти продукты не рекомендуется употреблять никому.

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Кроме того, людям, страдающим от диабета, стоит воздержаться от сочетаний продуктов, содержащих сложные углеводы. Исключать из рациона их не нужно, но в одном приёме пищи употреблять не рекомендуется, добавила Капитонова.

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