Эндокринолог назвала продукты, от которых следует отказаться диабетикам II типа

Людям, страдающим сахарным диабетом II типа, следует исключить из рациона сладости и выпечку, поскольку они содержат в себе большое количество простых углеводов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталья Капитонова.
В эфире телеканала "Санкт-Петербург" специалист объяснила, что такие блюда резко повышают уровень сахара в крови, что требует быстрого выброса инсулина. Как раз с этим могут возникнуть проблемы у организма диабетика.
— Обычно этот быстрый ответ как раз и страдает у пациентов с диабетом II типа, — рассказала Капитонова.
Однако от сладостей и мучного врач предостерегла не только диабетиков. По её словам, эти продукты не рекомендуется употреблять никому.
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Кроме того, людям, страдающим от диабета, стоит воздержаться от сочетаний продуктов, содержащих сложные углеводы. Исключать из рациона их не нужно, но в одном приёме пищи употреблять не рекомендуется, добавила Капитонова.
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