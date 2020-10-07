Посетителям трёх московских ТРЦ выписали штрафы за нарушение масочного режима

В Москве 53 человека были оштрафованы за отсутствие масок в торговых центрах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки в столице. Постановления были выписаны посетителям ТРЦ "Хорошо!", "Гагаринский" и "Океания".

— Всего было составлено 53 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы. За каждое нарушение предусмотрен штраф четыре тысячи рублей, — уточнили в оперштабе.