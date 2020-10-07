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Посетителям трёх московских ТРЦ выписали штрафы за нарушение масочного режима

За отсутствие маски им придётся заплатить четыре тысячи рублей.

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

В Москве 53 человека были оштрафованы за отсутствие масок в торговых центрах. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу эпидемиологической обстановки в столице. Постановления были выписаны посетителям ТРЦ "Хорошо!", "Гагаринский" и "Океания".

Всего было составлено 53 административных протокола по статье 3.18.1 КоАП Москвы. За каждое нарушение предусмотрен штраф четыре тысячи рублей, — уточнили в оперштабе.

На севере Москвы закрыли целый рынок. Снова из-за нарушения санитарных мер

Теперь руководству может грозить штраф до полумиллиона рублей.

Рейды по магазинам проводились сотрудниками полиции и столичного Объединения административно-технических инспекций. Как ранее сообщал Лайф, в ближайший месяц они также будут контролировать соблюдение указа мэра Москвы о переводе части сотрудников московских организаций на удалёнку. Сам Собянин сегодня подробно ответил на главные вопросы, касающиеся новых ограничительных мер.

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