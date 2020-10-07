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"Мужчины не стоят того". Онищенко призвал женщин отказаться от каблуков

Депутат сравнил аксессуар с ходулями.

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Высокие каблуки могут стать причиной проблем со здоровьем женщин. Об этом сегодня заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Депутат призвал отказаться от этого аксессуара в гардеробе и заверил, что внимание мужчин не стоит таких нагрузок на тело.

Бросьте носить туфли на каблуках, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне, — сказал он в ходе конференции в МИА "Россия сегодня".

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По мнению депутата, многие граждане будут просто "лежать на диване".

Ранее Геннадий Онищенко раскритиковал новый российский препарат от коронавируса за его стоимость в более чем 12 тысяч рублей.

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