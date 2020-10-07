"Мужчины не стоят того". Онищенко призвал женщин отказаться от каблуков

Высокие каблуки могут стать причиной проблем со здоровьем женщин. Об этом сегодня заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Депутат призвал отказаться от этого аксессуара в гардеробе и заверил, что внимание мужчин не стоит таких нагрузок на тело.
— Бросьте носить туфли на каблуках, женщины, я вас умоляю. Мужчины не стоят того, чтобы вы ходили на этих ходулях по 12 сантиметров. Это урон вашему здоровью, поверьте мне, — сказал он в ходе конференции в МИА "Россия сегодня".
Онищенко — об опасности введения четырёхдневки в России: Можем уже в четверг напиватьсяПо мнению депутата, многие граждане будут просто "лежать на диване".
Ранее Геннадий Онищенко раскритиковал новый российский препарат от коронавируса за его стоимость в более чем 12 тысяч рублей.
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