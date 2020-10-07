Состояние заражённого CoViD-19 Порошенко ухудшилось. Врачи даже не могут взять кровь

Состояние бывшего президента Украины Петра Порошенко, подхватившего коронавирус, ухудшилось. Из-за слишком густой крови медикам не удаётся взять её на анализ. Об этом рассказала его супруга Марина.

— К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая. Врачи даже не могут взять её на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни, — рассказала жена политика в интервью украинской журналистке Янине Соколовой.

По её словам, коронавирусом заразилась и их дочь Евгения. Пока болезнь у девушки протекает значительно легче, чем у экс-президента, но высокая температура периодически всё же наблюдается.