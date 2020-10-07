Двух игроков сборной России изолировали из-за сомнительных тестов на коронавирус

Результаты тестов на коронавирус двух футболистов сборной России оказались сомнительными. В настоящее время голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме и капитан "Спартака" Георгий Джикия изолированы от других игроков, медики сборной проводят дополнительные исследования.

— Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное, — сообщает официальный твиттер-аккаунт сборной России по футболу.