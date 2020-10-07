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Двух игроков сборной России изолировали из-за сомнительных тестов на коронавирус

В настоящее время результаты перепроверяют.

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Результаты тестов на коронавирус двух футболистов сборной России оказались сомнительными. В настоящее время голкипер "Локомотива" Маринато Гильерме и капитан "Спартака" Георгий Джикия изолированы от других игроков, медики сборной проводят дополнительные исследования.

Оба футболиста изолированы и в ежедневном режиме будут продолжать тестироваться. Никаких симптомов у них нет, самочувствие отличное, — сообщает официальный твиттер-аккаунт сборной России по футболу.

В ближайшую неделю сборной России предстоит провести три матча. 8 октября состоится контрольная игра с командой Швеции, 11 и 14 октября — матчи Лиги наций против Турции и Венгрии соответственно.

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