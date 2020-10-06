Из UFC выгнали худшего дагестанского бойца. Кто ещё из наших провалился в лучшей лиге мира?

Дагестанский боец Хадис Ибрагимов пополнил список отечественных спортсменов, разочаровавших своим выступлением поклонников смешанных единоборств и покинувших "восьмиугольник". Лайф предлагает вспомнить остальных участников данного антитопа.

Адам Яндиев

В сентябре 2018 года популярный ингушский боец, звезда "Инстаграма" Адам Яндиев провёл первый и пока единственный поединок в UFC. Противником не выступавшего на тот момент на протяжении трёх лет россиянина стал американец Джордан Джонсон. Для Адама дебют в лучшей лиге мира оказался провальным — боец был финиширован в начале второго раунда. Удручающее выступление более чем расстроило фанатов Бороды, ведь до перехода в UFC медийный боец имел рекорд 9–0 и статус одного из самых крутых средневесов страны.

Впрочем, карьеру зажиточного ингушского спортсмена всегда окутывали слухи и сплетни, что, мол, Яндиев своих соперников "покупает". Продолжит ли Адам свои выступления и если да, то будут ли они в "восьмиугольнике", пока вопрос…

Дмитрий Смоляков

Калининградского тяжеловеса никогда не причисляли к топам российского ММА. Но сам факт того, что в России Дмитрий Смоляков набил рекорд 8–0 и оказался на контракте с UFC, вызвал большой интерес и вопрос: кто же такой этот Дмитрий. Сам боец называет себя мастером спорта по вольной борьбе, а его профессиональная карьера в ММА началась в феврале 2013 года. За три года Смоляков провёл восемь победных поединков на локальных турнирах, выиграв у всех своих малоизвестных противников досрочно. Уровень их мастерства, конечно, вызывает вопросы. К примеру, Алексей Степанов имеет рекорд 0–5, Виктор Смирнов — 2–5, Арсен Менситов — 1–4, у Роберта Боряна так и остался до сих пор 0–1, Флавио Пекораро — 0–2, Лукас Батовски — 2–2 и, наконец, Сергей Гребенец — аж 4–2…

Увы, в США у калининградца оказались совершенно другие соперники… Луис Энрике Барбоса де Оливейра засабмитил Смолякова во втором раунде, Сирил Аскер забил до остановки судей в первом, а Грег Харди и вовсе устроил форменное избиение россиянина, не проведшего за весь скоротечный поединок ни единого удара… По окончании этого боя президент организации Дана Уайт задался резонным вопросом: "Кто были эти девять человек, которых Смоляков побеждал в России? Хотел бы я на них посмотреть". Но предприимчивый Дмитрий духа не теряет, переквалифицировавшись из профессионального бойца в блогера и, как он сам себя называет, бизнесмена.

Роман Богатов

Как и Хадис Ибрагимов, Роман Богатов перешёл в UFC в статусе непобеждённого чемпиона М-1 Global. Рекорд 10–0 и уверенные победы в российском промоушене позволяли надеяться на Романа, но его "роман с "восьмиугольником" продлился всего лишь один бой… Поединок уроженца Оренбурга против бразильца Леонарду Сантуса оказался весьма и весьма странным. На протяжении всей схватки россиянин периодически наносил запрещённые удары, вызывая впечатление, что впервые находится в клетке.

Получив минус балл за запрещённые действия, Богатов единогласным решением судей уступил Сантусу. Но на этом проблемы Романа не закончились. В СМИ обратили внимание на то, что один из секундантов россиянина вышел в клетку с татуировкой националистического характера. Стало ли именно это основанием для изгнания Богатова или всё же дело в грязной игре бойца, неизвестно, но, проведя всего один лишь бой, экс-чемпион М-1 покинул UFC.

Иван Штырков

В отличие от всех остальных российских бойцов, звезда уральского ММА Иван Штырков, заключив контракт с Ultimate Fighting Championship, так и не дошёл до её октагона.