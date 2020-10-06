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Фанаты "Спартака" могут начинать нервничать. Зе Луиш — официально игрок "Локомотива"

Московский клуб объявил о переходе нападающего "Порту".

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"Локомотив" объявил о переходе из "Порту" Зе Луиша. Срок контракта рассчитан на три года. Выступать он будет под 29-м номером.

Зе Луиш хорошо знаком российским болельщикам по выступлению за московский "Спартак". За красно-белых он играл с 2015 по 2019 год. Является чемпионом России.

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У фанатов "Локомотива" сложные отношения с руководством клуба. Увольнение Сёмина, назначение Николича, странные трансферы, слабые результаты и призрачные перспективы в Лиге чемпионов — лишь часть претензий болельщиков к руководству. Однако Василий Кикнадзе, судя по всему, решил реабилитироваться за счёт нескольких громких переходов.

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