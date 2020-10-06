Фанаты "Спартака" могут начинать нервничать. Зе Луиш — официально игрок "Локомотива"

"Локомотив" объявил о переходе из "Порту" Зе Луиша. Срок контракта рассчитан на три года. Выступать он будет под 29-м номером.
Зе Луиш перешел из «Порту» в «Локомотив»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 6, 2020
Соглашение рассчитано на три года ✍🏻
Ранее нападающий выступал за «Жил Висенте», «Брагу», «Видеотон», «Спартак» и «Порту». Всего за карьеру он забил 95 голов и сделал 36 результативных передач в 278 матчах.
Зе Луиш хорошо знаком российским болельщикам по выступлению за московский "Спартак". За красно-белых он играл с 2015 по 2019 год. Является чемпионом России.
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