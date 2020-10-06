Фанаты "Спартака" могут начинать нервничать. Зе Луиш — официально игрок "Локомотива"

Герой "Спартака" теперь в "Локо"? Кто заменит Миранчука в Черкизове У фанатов "Локомотива" сложные отношения с руководством клуба. Увольнение Сёмина, назначение Николича, странные трансферы, слабые результаты и призрачные перспективы в Лиге чемпионов — лишь часть претензий болельщиков к руководству. Однако Василий Кикнадзе, судя по всему, решил реабилитироваться за счёт нескольких громких переходов.