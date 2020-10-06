"Воз и ныне там". Путин напомнил правительству о невыполнении поручения о поддержке тренеров

Президент России Владимир Путин напомнил Правительству РФ о невыполнении поручения о гармонизации законодательства в сфере спорта, физической культуры и образования для привлечения в тренерскую деятельность талантливых людей. Речь, в частности, идёт о возвращении тренерам статуса педагога.
— Я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истёк в декабре 2019 года. А воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае, по этому, на мой взгляд, достаточно важному направлению, сегменту нашей деятельности, — сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что получив статус педагога, тренеры смогут рассчитывать на соответствующий стаж, пенсию, отпуск и другие льготы. Он также отметил, что в вопросе поддержки таких специалистов речь идёт о конкретных вещах, которые можно просто реализовать.
Путин: Разговоры о полном закрытии школ несерьёзныПо словам главы государства, создаваемая в стране система дистанционного обучения будет применяться по мере необходимости.
Высказаться на этот счёт Путин попросил заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, ожидая комментариев и предложений по дальнейшей работе в этом направлении.
Ранее российский лидер поручил предусмотреть сохранение физической активности россиян на случай новых ограничений.
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