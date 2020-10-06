Школьникам и пожилым москвичам приостановят действие социальных карт из-за коронавируса

Власти Москвы приостановят действие социальных карт школьников, пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано, — сказал Собянин, добавив, что все уплаченные деньги будут перенесены на более поздний срок.
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Предписание градоначальника будет действовать до 18 октября. Что же касается других категорий граждан, подпавших под новые меры борьбы с коронавирусом, то их социальные карты будут неактивны до 28 октября. Собянин добавил, что люди старше 65 лет составляют более четверти от всего числа новых заболевших коронавирусной инфекцией.
Напомним, что количество ежедневных случаев коронавируса в Москве превысило четыре тысячи. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части ограничительных мер для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, а также поручил работодателям перевести часть сотрудников на удалённый режим работы. Кроме того, глава города принял решение об открытии двух коронавирусных госпиталей — в Сокольниках и Крылатском.
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