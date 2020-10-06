Школьникам и пожилым москвичам приостановят действие социальных карт из-за коронавируса

Власти Москвы приостановят действие социальных карт школьников, пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано, — сказал Собянин, добавив, что все уплаченные деньги будут перенесены на более поздний срок.

Предписание градоначальника будет действовать до 18 октября. Что же касается других категорий граждан, подпавших под новые меры борьбы с коронавирусом, то их социальные карты будут неактивны до 28 октября. Собянин добавил, что люди старше 65 лет составляют более четверти от всего числа новых заболевших коронавирусной инфекцией.