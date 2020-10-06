Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Школьникам и пожилым москвичам приостановят действие социальных карт из-за коронавируса

Ежедневный прирост инфицированных в Москве превысил отметку в четыре тысячи человек.

899
Post cover

Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Власти Москвы приостановят действие социальных карт школьников, пожилых москвичей и людей, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом на своём сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Начиная с 9 октября и до окончания каникул льготный проезд школьников в общественном транспорте будет приостановлен. Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано, — сказал Собянин, добавив, что все уплаченные деньги будут перенесены на более поздний срок.

Власти Москвы заявили об антирекордах по коронавирусу

За минувшие сутки в столице госпитализировали свыше тысячи пациентов с CoViD-19.

Предписание градоначальника будет действовать до 18 октября. Что же касается других категорий граждан, подпавших под новые меры борьбы с коронавирусом, то их социальные карты будут неактивны до 28 октября. Собянин добавил, что люди старше 65 лет составляют более четверти от всего числа новых заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, что количество ежедневных случаев коронавируса в Москве превысило четыре тысячи. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин объявил о возвращении части ограничительных мер для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, а также поручил работодателям перевести часть сотрудников на удалённый режим работы. Кроме того, глава города принял решение об открытии двух коронавирусных госпиталей — в Сокольниках и Крылатском.

Выбор редакции

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

4 октября, 06:12

"Гелендваген", на котором звезда "Холостяка" сбила насмерть пешехода, нахватал 59 штрафов за три месяца

сегодня в 10:42

Жители Камчатки продолжают жаловаться на плохое самочувствие на фоне экологической катастрофы

сегодня в 10:56

Избили гендиректора, подожгли фабрику и разграбили склад. В Киргизии протестующие захватили золотые месторождения — видео

сегодня в 11:09

Путин поздравил коллектив "Газпром нефти" с 25-летием компании

сегодня в 10:49

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.