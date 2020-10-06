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В Москве впервые с мая выявили свыше четырёх тысяч пациентов с коронавирусом за сутки

Общее число вылечившихся от CoViD-19 в столице превысило 255 тысяч.

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Фото © Pixabay

За последние сутки в Москве выявлено 4082 новых случая коронавируса. Причём за это же время в столице после прохождения лечения выздоровело 1156 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число горожан, поборовших инфекцию, увеличилось до 255 100 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За всё время в столице зафиксировали 311 559 случаев коронавируса и 5401 летальный исход, из которых 31 — за прошедшие сутки.

В мэрии Москвы не увидели необходимости вводить пропускной режим из-за CoViD-19

Сегодня в столице были введены в работу два резервных коронавирусных госпиталя.

Существует несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят свыше 70 тысяч анализов на коронавирус. Кроме того, увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние показатели в сентябре более чем в 20 раз превышали июньские и июльские. Значительный рост заболевших наблюдается и в Брюсселе.

За минувшие сутки в России было выявлено свыше 11 тысяч новых пациентов с коронавирусом. Из них 28,3% не имели клинических проявлений болезни.

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