В Москве впервые с мая выявили свыше четырёх тысяч пациентов с коронавирусом за сутки

За последние сутки в Москве выявлено 4082 новых случая коронавируса. Причём за это же время в столице после прохождения лечения выздоровело 1156 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Общее число горожан, поборовших инфекцию, увеличилось до 255 100 человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За всё время в столице зафиксировали 311 559 случаев коронавируса и 5401 летальный исход, из которых 31 — за прошедшие сутки.

Существует несколько причин роста числа выявляемых случаев CoViD-19. На это в том числе влияет широкое тестирование на заболевание, в результате чего выявляются бессимптомные больные. Так, ежедневно в Москве проводят свыше 70 тысяч анализов на коронавирус. Кроме того, увеличение количества пациентов связывают с сезонным (осенним) ростом числа людей с вирусными заболеваниями, что характерно не только для России. Например, в итальянской области Тоскана средние показатели в сентябре более чем в 20 раз превышали июньские и июльские. Значительный рост заболевших наблюдается и в Брюсселе.