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"Мы знали, что он нокаутирует коронавирус". В США за 100 долларов продают монету "Трамп побеждает CoViD-19"

Часть выручки от продаж пойдёт на профилактику коронавируса и исследования рака.

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В США появилась возможность совершить предзаказ памятной монеты "Трамп побеждает CoViD-19", посвящённой выздоровлению президента от коронавируса. Она доступна в сувенирном магазине Белого дома за 100 долларов.

Монета является частью серии, разработанной Энтони Джаннини, главой сувенирного магазина Белого дома. Само торговое заведение является частным и не связано с резиденцией американского лидера.

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Первым делом, оказавшись в Белом доме, американский лидер снял маску.

Мы знали, что наш президент найдёт способ нокаутировать CoViD-19 на ранних этапах этой битвы. Президент Трамп, как вы знаете, является поклонником бокса, и новый дизайн включает в себя больше, чем намёк на супергеройские качества самого очаровательного президента в истории, — рассказал создатель сувенира на сайте магазина.

Стоит отметить, что памятная монета поступила в продажу ещё до выписки Трампа из больницы. Её внешний вид пока держится в тайне, фотографии появятся на сайте в ближайшее время. 20% выручки от продаж пойдёт на профилактику коронавируса и исследования рака.

Многие пользователи соцсетей раскритиковали идею зарабатывать деньги на диагнозе американского президента.

Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Помимо этого, инфекцию обнаружили у супруги президента. Известно, что советница главы государства Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.

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