"Я должен был это сделать". Трамп записал обращение к американцам после выписки из госпиталя

Президент США Дональд Трамп опубликовал в "Твиттере" видеообращение после выписки из госпиталя Уолтера Рида, где он лечился от коронавируса.

Американский лидер призвал не бояться инфекции и заявил, что её удастся победить совместными усилиями.

— Как ваш лидер, я должен был это сделать. Я знал, что это опасно, но я должен был это сделать. Я действовал решительно, я стоял во главе, — сказал Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что в Соединённых Штатах совсем недавно разработаны лучшие лекарства, имеется лучшее оборудование. Он напомнил, что не следует позволять вирусу распоряжаться жизнью человека, и пообещал, что американская промышленность и дальше будет восстанавливаться после пандемии.