"Я должен был это сделать". Трамп записал обращение к американцам после выписки из госпиталя

October 5, 2020
Президент США Дональд Трамп опубликовал в "Твиттере" видеообращение после выписки из госпиталя Уолтера Рида, где он лечился от коронавируса.
Американский лидер призвал не бояться инфекции и заявил, что её удастся победить совместными усилиями.
"Чувствую себя лучше, чем 20 лет назад". Трамп покинул госпиталь после лечения от коронавирусаГлава Белого дома призвал граждан не бояться инфекции.
— Как ваш лидер, я должен был это сделать. Я знал, что это опасно, но я должен был это сделать. Я действовал решительно, я стоял во главе, — сказал Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что в Соединённых Штатах совсем недавно разработаны лучшие лекарства, имеется лучшее оборудование. Он напомнил, что не следует позволять вирусу распоряжаться жизнью человека, и пообещал, что американская промышленность и дальше будет восстанавливаться после пандемии.
Напомним, о заражении коронавирусом Трамп сообщил 2 октября. Помимо этого, инфекцию обнаружили у супруги президента. Известно, что советница главы государства Хоуп Хикс сопровождала Трампа на предвыборных дебатах, прошедших 29 сентября, а также на митинге в Миннесоте.
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