В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли изолироваться после вакцинации от коронавируса

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции и после неё желательно пройти период самоизоляции, так как специалисты ещё не установили точное влияние болезни на эффективность формирования иммунитета. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

— Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни CoViD-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Кроме того, после прививки рекомендуется продолжать носить маску для защиты от других респираторных инфекций.