В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли изолироваться после вакцинации от коронавируса

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции и после неё желательно пройти период самоизоляции, так как специалисты ещё не установили точное влияние болезни на эффективность формирования иммунитета. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
— Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни CoViD-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации, — приводит текст сообщения РИА "Новости".
Стало известно, кто обладает врождённой защитой от коронавирусаОпределённые изменения способны замедлить проникновение инфекции в клетки.
Кроме того, после прививки рекомендуется продолжать носить маску для защиты от других респираторных инфекций.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусу.
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