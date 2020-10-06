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В Роспотребнадзоре рассказали, нужно ли изолироваться после вакцинации от коронавируса

Ношение маски рекомендуется даже после вакцинации.

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Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции и после неё желательно пройти период самоизоляции, так как специалисты ещё не установили точное влияние болезни на эффективность формирования иммунитета. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни CoViD-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации, — приводит текст сообщения РИА "Новости".

Стало известно, кто обладает врождённой защитой от коронавируса

Определённые изменения способны замедлить проникновение инфекции в клетки.

Кроме того, после прививки рекомендуется продолжать носить маску для защиты от других респираторных инфекций.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусу.

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