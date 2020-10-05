Роспотребнадзор: У переболевших сезонным ОРВИ могут быть антитела к коронавирусу

Переболевшие ОРВИ пациенты могут иметь антитела к коронавирусу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что западные учёные выявили наличие иммунитета у переболевших сезонными вирусными инфекциями, в том числе к SARS-CoV-2, однако в ведомстве подчеркнули, что его эффективность не доказана.

Данных о наличии антител к коронавирусу у переболевших гриппом пока не представлено. Кроме того, человек, получивший иммуноглобулины, противостоящие CoViD-19, может быть на короткое время заразен для окружающих, добавили в Роспотребнадзоре.

Специалисты заключили, что даже наличие положительного теста на антитела не освобождает граждан от обязанности носить средства индивидуальной защиты.