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Роспотребнадзор: У переболевших сезонным ОРВИ могут быть антитела к коронавирусу

Однако эффективность такого иммунитета пока не доказана.

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Фото © Pixabay

Переболевшие ОРВИ пациенты могут иметь антитела к коронавирусу, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что западные учёные выявили наличие иммунитета у переболевших сезонными вирусными инфекциями, в том числе к SARS-CoV-2, однако в ведомстве подчеркнули, что его эффективность не доказана.

Данных о наличии антител к коронавирусу у переболевших гриппом пока не представлено. Кроме того, человек, получивший иммуноглобулины, противостоящие CoViD-19, может быть на короткое время заразен для окружающих, добавили в Роспотребнадзоре.

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Учёный отметил, что в России растёт количество граждан, которые готовы пройти вакцинацию.

Специалисты заключили, что даже наличие положительного теста на антитела не освобождает граждан от обязанности носить средства индивидуальной защиты.

Ранее Лайф сообщал, что обследование пациентов на CoViD-19 оказалось полезно и для выявления рака.

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