Пришёл сделать прививку, и тест показал коронавирус. Генсек Федерации бокса Умар Кремлёв заразился CoViD-19

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в "Инстаграме".

— Скоро вернусь к работе с новыми силами! Призываю всех заботиться о своём здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! — написал Кремлёв.

Состояние Кремлёва врачи оценивают как стабильное, он проходит лечение в больнице под наблюдением специалистов.

— Я пришёл, чтобы сделать вакцину от коронавируса. Сдал тест, он дал положительный результат, потом сдал повторный. Он тоже дал положительный результат, — сказал Кремлёв ТАСС и отметил, что вечером начало першить в горле и поднялась температура.