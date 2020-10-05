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Пришёл сделать прививку, и тест показал коронавирус. Генсек Федерации бокса Умар Кремлёв заразился CoViD-19

Врачи оценивают состояние функционера как стабильное.

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Умар Кремлёв. Фото © Instagram / Умар Кремлёв

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в "Инстаграме".

Скоро вернусь к работе с новыми силами! Призываю всех заботиться о своём здоровье и следовать всем предписаниям и рекомендациям врачей! — написал Кремлёв.

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Градоначальник призвал всех беречь себя, близких и выполнять рекомендации Роспотребнадзора.

Состояние Кремлёва врачи оценивают как стабильное, он проходит лечение в больнице под наблюдением специалистов.

Я пришёл, чтобы сделать вакцину от коронавируса. Сдал тест, он дал положительный результат, потом сдал повторный. Он тоже дал положительный результат, — сказал Кремлёв ТАСС и отметил, что вечером начало першить в горле и поднялась температура.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился губернатор Омской области.

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