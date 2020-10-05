Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

— Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения, — говорится в сообщении.