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Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Российский лидер подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

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Фото © ТАСС / /пресс-служба президента РФ / Алексей Дружинин / EPA / OMER MESSINGER

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. В ходе беседы стороны обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.

Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

Главы МИД России, США и Франции выступили с совместным заявлением по Карабаху

Сторонам конфликта направлен призыв к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники и солдат друг друга.

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