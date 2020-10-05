Путин и Пашинян обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. В ходе беседы стороны обсудили конфликт в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля.
— Продолжено обсуждение обострившегося вооружённого противостояния в зоне нагорнокарабахского конфликта, которое приобрело масштабный характер и ведёт к серьёзным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения, — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.
Главы МИД России, США и Франции выступили с совместным заявлением по КарабахуСторонам конфликта направлен призыв к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.
Напомним, обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Азербайджан и Армения выступили со взаимными обвинениями в применении оружия и начали публиковать видеоролики уничтожения техники и солдат друг друга.
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