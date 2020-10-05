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Главы МИД России, США и Франции выступили с совместным заявлением по Карабаху

Сторонам конфликта направлен призыв к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня.

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Главы внешнеполитических ведомств России, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором призвали к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в МИД РФ.

Сергей Лавров, Майкл Помпео и Жан‑Ив Ле Дриан как представители стран – сопредседателей Минской группы ОБСЕ, "самым решительным образом осудили беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами".

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Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что этот вопрос может обсуждаться в рамках Минской группы ОБСЕ.

Министры подчеркнули, что нападения на гражданские объекты, а также несоразмерность таких нападений — это неприемлемая угроза для стабильности в регионе. Представители трёх стран призвали стороны конфликта "к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня".

Напомним, что 1 октября с заявлением выступили лидеры России, США и Франции. Они выразили соболезнования семьям убитых и раненых, тоже призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий.

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