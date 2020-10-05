Пьяная очнулась в больнице. "Погибшая" в жестокой драке во Владивостоке оказалась жива — видео

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Во Владивостоке вчера вечером произошла драка. Молодой человек прямо на проезжей части избил нескольких парней и нанёс удар девушке, после которого она упала на асфальт и больше не поднималась.
На кадрах видео с камер наблюдения один из участников потасовки поднимает пострадавшую на руки и уносит. В соцсетях появились сообщения от якобы очевидцев, что жертва скончалась в реанимации. Это оказалось не так.
В Санкт-Петербурге водитель выволок из машины и жестоко избил пассажирку — видеоРазнимал потасовку проезжавший мимо мужчина.
Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, девушку зовут Яна, ей 19 лет. 4 октября в районе 00:30 она гуляла со своими друзьями по Спортивной набережной, компания что-то не поделила, началась потасовка. Что именно происходило, потерпевшая не помнит, поскольку была нетрезва. Она очнулась в 1:40 в больнице живая и пьяная.
Врачи диагностировали у юной особы ушибы мягких тканей лица, ушибы мягких тканей головы и токсическое действие алкоголя. События минувшей ночи и подробности происшествия жительница Владивостока по-прежнему не помнит, сейчас она остаётся в больнице и на контакт с сотрудниками не идёт.
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